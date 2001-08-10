В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску известному педагогу и спортсмену Борису Егорову

В гимназии № 3 состоялся вечер памяти, приуроченный к церемонии открытия памятного знака в честь выдающегося педагога, спортсмена, инициатора патриотического школьного движения в области Бориса Дмитриевича Егорова. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Место для установки мемориальной таблички выбрано не случайно: в 1989 году Борис Егоров был принят учителем физкультуры в школу-интернат, позднее реорганизованную в лицей искусств, ныне это гимназия № 3. Здесь он проработал 21 год. Всего педагогике Борис Дмитриевич посвятил более 60 лет жизни.

- Сегодня мы с вами являемся участниками по-настоящему важного для нашего города события, ведь такие люди, как Борис Дмитриевич, - гордость всей Сахалинской области, - отметила в приветственном слове первый вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Наталия Куприна. - Именно в стенах этой школы его педагогический талант получил свое развитие. И я искренне хочу пожелать, чтобы современные воспитанники школы брали пример с таких людей и совершили много больших и важных дел, как было на жизненном пути этого удивительного человека.

Ученики гимназии продемонстрировали, что дело Бориса Дмитриевича живо по сей день и когда-то заложенные им традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Среди них туристический слет, школьный смотр строя и песни. В холле гимназии перед почетными гостями вечера торжественным маршем прошел парад ученических отрядов.

В далеком 1938 году Борис Егоров принял участие в первом физкультурном параде на Красной площади. В 1943-м призван в Советскую армию, попал на Дальний Восток. После окончания Великой Отечественной войны он приехал на Сахалин. В 1947 году, будучи военнослужащим, был направлен командованием в Углезаводскую семилетнюю школу Долинского района обучать детей физкультуре. С 1971-го Борис Дмитриевич продолжил трудовую деятельность в Южно-Сахалинске.

- Я проработал с ним более 10 лет, - рассказывает учитель физической культуры школы № 11 Александр Селюнин. - Он не просто любил детей, он нес ребятам тепло и дарил свою душу, воспитывал в них самые главные человеческие качества. Открытие памятного знака - это одна из высоких оценок трудовой деятельности Учителя с большой буквы.

За время своей долголетней работы Борис Дмитриевич воспитал мастеров спорта международного класса, призеров спартакиады СССР, мастеров и кандидатов в мастера спорта. Был организатором таких популярных игр, как «Зарница» и «Орленок».

- Есть непреложная истина: чтобы помнить, надо знать, - подчеркнул председатель правления Сахалинского регионального отделения «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Владимир Цветков. - Талантливый педагог, спортсмен, он был еще и участником Великой Отечественной войны и на протяжении всей своей жизни воспитывал в детях все то, что мы отстояли в этой войне, - свободу, любовь к Родине.

Борис Егоров неоднократно поощрялся правительственными наградами за свой долголетний труд и большой личный вклад в развитие образования Сахалинской области. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными грамотами РФ, администрации Сахалинской области, Сахалинского областного Совета ветеранов ВОВ и Афганистана, Министерства просвещения РСФСР и ЦК профсоюзов работников просвещения, Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму, Олимпийского комитета России.