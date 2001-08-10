Жильцам одного из домов Лугового рассказали о перспективах капитального ремонта
Вопрос по поводу сроков проведения капитального ремонта фасада и крыши дома № 5 по ул. Гайдука жители озвучили в ходе одной из встреч мэра с населением Лугового. Сергей Надсадин взял его на личный контроль. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
Инициативную группу жителей пригласили в администрацию Южно-Сахалинска. Встречу провел вице-мэр Александр Гринберг. Представители департамента городского хозяйства и управления капитального строительства сообщили жителям, на каком этапе находится решение их вопроса, озвучили сроки и мероприятия, которые необходимо выполнить, чтобы провести капитальный ремонт.
Заместитель начальника департамента городского хозяйства Евгений Золотов, вкратце рассказал жителям о том, как решался вопрос с капитальным ремонтом их дома и отметил, что сегодня у администрации есть четкий план действий.
Так, в первоначальной редакции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов работы по ремонту крыши и фасада были запланированы на 2032-2034 годы. Оценивая реальную ситуацию, администрация Южно-Сахалинска дополнительно обследовала дом, по результатам сроки проведения капитального ремонта были перенесены на 2017 год.
Однако в ходе подготовки проектно-сметной документации специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области выявили дефекты конструкций здания. Для их оценки была привлечена специализированная организация, которая провела обследование технического состояния фасада. В итоге выяснилось, что часть конструкций фасада нуждается в усилении, а это уже реконструкция объекта, и она не входит в полномочия Фонда капитального ремонта. Эту работу выполнит муниципалитет. Как отметил вице-мэр Александр Гринберг, по распоряжению мэра средства на выполнение данных работ в бюджете предусмотрены, необходимые мероприятия выполнят в этом году. Кроме того, будет рассмотрена возможность в этом году отремонтировать и крышу дома. А уже в 2019-м Фонд капитального ремонта сможет выполнить свою часть работ и проведет капитальный ремонт фасада.
Инициативную группу будут информировать обо всех этапах подготовки и выполнения работ.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:23 Сегодня Жильцам одного из домов Лугового рассказали о перспективах капитального ремонта
11:46 Сегодня Южно-Сахалинск и Оха забрали всё золото областного первенства по лыжным гонкам
- 11:58 Сегодня Сахалинские зрители стали первыми на предпремьерном показе фильма «Первые» в рамках фестиваля «Утро Родины»
14:22 Сегодня В Корсакове основные котельные планируют перевести на газ через два года
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 17:43 Сегодня Сахалинка заняла второе место на соревнованиях Far East Cup
- 15:59 Сегодня Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
- 15:46 Сегодня В Южно-Сахалинске прошло открытое первенство по легкой атлетике
- 14:22 Сегодня В Корсакове основные котельные планируют перевести на газ через два года
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?