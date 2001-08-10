Жильцам одного из домов Лугового рассказали о перспективах капитального ремонта

Вопрос по поводу сроков проведения капитального ремонта фасада и крыши дома № 5 по ул. Гайдука жители озвучили в ходе одной из встреч мэра с населением Лугового. Сергей Надсадин взял его на личный контроль. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Инициативную группу жителей пригласили в администрацию Южно-Сахалинска. Встречу провел вице-мэр Александр Гринберг. Представители департамента городского хозяйства и управления капитального строительства сообщили жителям, на каком этапе находится решение их вопроса, озвучили сроки и мероприятия, которые необходимо выполнить, чтобы провести капитальный ремонт.

Заместитель начальника департамента городского хозяйства Евгений Золотов, вкратце рассказал жителям о том, как решался вопрос с капитальным ремонтом их дома и отметил, что сегодня у администрации есть четкий план действий.

Так, в первоначальной редакции региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов работы по ремонту крыши и фасада были запланированы на 2032-2034 годы. Оценивая реальную ситуацию, администрация Южно-Сахалинска дополнительно обследовала дом, по результатам сроки проведения капитального ремонта были перенесены на 2017 год.

Однако в ходе подготовки проектно-сметной документации специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области выявили дефекты конструкций здания. Для их оценки была привлечена специализированная организация, которая провела обследование технического состояния фасада. В итоге выяснилось, что часть конструкций фасада нуждается в усилении, а это уже реконструкция объекта, и она не входит в полномочия Фонда капитального ремонта. Эту работу выполнит муниципалитет. Как отметил вице-мэр Александр Гринберг, по распоряжению мэра средства на выполнение данных работ в бюджете предусмотрены, необходимые мероприятия выполнят в этом году. Кроме того, будет рассмотрена возможность в этом году отремонтировать и крышу дома. А уже в 2019-м Фонд капитального ремонта сможет выполнить свою часть работ и проведет капитальный ремонт фасада.

Инициативную группу будут информировать обо всех этапах подготовки и выполнения работ.