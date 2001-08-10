Первый фестиваль телевизионных художественных фильмов назвал победителей
Фильм «Оптимисты» Валерия Тодоровского получил Гран-при фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины». Церемония закрытия состоялась сегодня, 14 марта, в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе фестиваля.
Режиссер-постановщик Владимир Котт признан лучшим за работу над многосерийным фильмом «Петр Лещенко. Все, что было…».
Николай Досталь, председатель жюри: «Делать выбор было сложно. Мы много спорили. Единогласно приняли решение только по двум номинациям: лучший сценарий и специальный приз. Много интересных работ и нелегко было выбрать из них самую-самую. Но, тем не менее, победители названы, фестиваль состоялся».
В других номинациях фестиваля победителями стали:
- лучшая мужская роль – Константин Хабенский, «Троцкий»;
- лучшая женская роль – Елизавета Боярская, «Анна Каренина»;
- лучшая мужская роль второго плана – Максим Матвеев, «Демон революции»;
- лучшая женская роль второго плана – Галина Петрова, «Бесстыдники»;
- лучшая операторская работа – Сергей Трофимов, Николай Богачев, Улугбек Хамраев, «Троцкий»;
- лучший сценарий – Эдуард Володарский (посмертно), «Петр Лещенко. Все, что было…»;
- лучшая музыка к фильму – Николай Ростов, «Екатерина. Взлет».
Специальный приз жюри и приз «Золотой лотос» за выдающийся вклад в развитие отечественного телевизионного кино получил Евгений Миронов.
Фильм «Бесстыдники» получил специальный приз жюри «За безупречную работу в острой гротескной форме».
Сергей Жигунов, президент фестиваля «Утро Родины»: «Я надеюсь, что праздник, который мы обещали неделю назад устроить на Сахалине, удался. И все свои обещания выполнили. Благодарю зрителей за отношение к фестивалю, губернатора Сахалинской области за теплый прием. Спасибо за то, что есть телевизионное кино. Объявляю фестиваль закрытым. Надеюсь, что мы еще встретимся».
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