Специальный приз мэра Южно-Сахалинска на фестивале «Утро Родины» достался «Полицейскому с Рублевки»
Восьмисерийный телевизионный фильм «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» (2017, ТНТ Киносериал) набрал наибольшее число голосов зрителей, принявших участие в опросе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. По итогам голосования картине присужден специальный приз мэра областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Зрителям предлагалось выбрать своего фаворита из 12 телефильмов конкурсной программы фестиваля «Утро Родины».
- Я искренне рад, что в Южно-Сахалинске появился еще один центр притяжения новых, интересных людей. Мы всегда рады талантливым гостям, - отметил мэр Сергей Надсадин.
Он подчеркнул, что у жителей центральных регионов зачастую складывается очень отдаленное представление о нашем городе, и такие фестивали призваны изменить ситуацию. А для сахалинцев фестиваль - еще один повод гордиться своим городом, который стал центром вращения целых созвездий современного телеэкрана.
«Полицейский с Рублевки» - российский телесериал-ситком, выходящий на российском телеканале ТНТ в марте 2016 года. Снят в новом для этой тематики жанре - драмеди, в котором совмещается юмор и драматические линии персонажей. В мае 2017 года на ТНТ стартовал 2-ой сезон сериала под названием «Полицейский с Рублевки в Бескудниково». В настоящее время готовится к показу третий сезон. Автором сценария и режиссером трех сезонов является Илья Куликов. Сериал стал его режиссерским дебютом.
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