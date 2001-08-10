Специальный приз мэра Южно-Сахалинска на фестивале «Утро Родины» достался «Полицейскому с Рублевки»

Восьмисерийный телевизионный фильм «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» (2017, ТНТ Киносериал) набрал наибольшее число голосов зрителей, принявших участие в опросе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. По итогам голосования картине присужден специальный приз мэра областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Зрителям предлагалось выбрать своего фаворита из 12 телефильмов конкурсной программы фестиваля «Утро Родины».

- Я искренне рад, что в Южно-Сахалинске появился еще один центр притяжения новых, интересных людей. Мы всегда рады талантливым гостям, - отметил мэр Сергей Надсадин.

Он подчеркнул, что у жителей центральных регионов зачастую складывается очень отдаленное представление о нашем городе, и такие фестивали призваны изменить ситуацию. А для сахалинцев фестиваль - еще один повод гордиться своим городом, который стал центром вращения целых созвездий современного телеэкрана.

«Полицейский с Рублевки» - российский телесериал-ситком, выходящий на российском телеканале ТНТ в марте 2016 года. Снят в новом для этой тематики жанре - драмеди, в котором совмещается юмор и драматические линии персонажей. В мае 2017 года на ТНТ стартовал 2-ой сезон сериала под названием «Полицейский с Рублевки в Бескудниково». В настоящее время готовится к показу третий сезон. Автором сценария и режиссером трех сезонов является Илья Куликов. Сериал стал его режиссерским дебютом.