В Южно-Сахалинске горожане с проблемами здоровья могут поменять свое жилье на более удобное
В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы по социальной поддержке населения, в рамках которой граждане с ограниченными возможностями передвижения могут поменять свое жилье на верхних этажах на квартиру, расположенную на первом этаже, более приспособленную для комфортного проживания и беспрепятственного доступа. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
Первой в этом году ключи от своей новой квартиры получила южносахалинка Тамара Алексеевна Милешко. Ей 78 лет, она инвалид по зрению и имеет серьезное заболевание суставов, поэтому передвигается с трудом. Практически всю жизнь она жила во Владимировке. Теперь благодаря участию в программе Тамара Алексеевна переедет на улицу Емельянова в квартиру на первом этаже с балконом, в шаговой доступности от поликлиники и магазинов.
Для вручения ключей Тамару Алексеевну пригласили в администрацию Южно-Сахалинска. После официальной части она в дружеской беседе рассказала первому вице-мэру Наталии Куприной о своей жизни и трудовом пути, показала награды и фотографии. В свою очередь Наталия Куприна пожелала Тамаре Алексеевне крепкого здоровья, бодрости духа и счастья.
Первыми в квартиру переехали два дерева лимона. Выращивать цитрусовые - хобби Тамары Алексеевны. Отметим, в случае необходимости администрация оказывает содействие в переезде.
- Я очень рада и довольна квартирой. Когда я жила во Владимировке на третьем этаже, я месяцами не выходила из дома, мне это тяжело дается. В этой квартире для меня самое главное то, что есть балкон. Я смогу дышать воздухом, - поделилась Тамара Алексеевна. - Большое спасибо всем сотрудникам, которые мне помогали. Это хорошая программа, и очень хочется, чтобы она действовала и продолжала помогать таким простым людям, как я.
Как рассказала начальник управления жилищной политики Елена Федотова, программа «Приобретение жилых помещений для переселения маломобильных граждан с верхних этажей на нижние» действует на территории городского округа с 2015 года. За это время свои квартиры на более удобные поменяли 8 семей. Еще столько же будут переселены в ближайшие 2 года. Чтобы стать участником программы, граждане могут обращаться в управление жилищной политики. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте администрации города. Специалисты проведут консультации, причем, учитывая маломобильность участников программы, приедут домой к заявителю. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.
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