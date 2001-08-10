Руководитель аппарата администрации Южно-Сахалинска встретился с активистами «Сахалинской гвардии»

Вице-мэр, руководитель аппарата администрации Южно-Сахалинска Алексей Фризюк встретился с активистами областного общественно-политического движения «Сахалинская гвардия», которое объединяет в своих рядах заслуженных сахалинцев и курильчан - около 132 ветеранов труда, внесших значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Участники мероприятия обсудили основные приоритеты работы организации на предстоящий год. Это социальная и медицинская помощь участникам движения. Большой объем мероприятий направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В частности, это шефская работа с школьными коллективами. В планах - взаимодействие с военкоматами и призывной молодежью. Члены движения традиционно принимают участие в общегородских мероприятиях по благоустройству. В прошлом году гвардейцы высадили 30 деревьев на бульваре Анкудинова. В этом году они планируют продолжить данную деятельность.

Среди затронутых вопросов были и предстоящие выборы президента.

- Это событие - главное в общественно-политической жизни нашей страны. Нет никаких сомнений, что от степени активности и правильности нашего выбора зависят судьба России, будущее Сахалинской области. Сегодня нам нужна сильная, конкурентоспособная экономика, обеспечивающая молодому поколению надежный источник материального благополучия, а людям преклонного возраста - достойную старость. Необходимо укрепление российской государственности, доверия ко всем институтам власти. Сахалинское областное общественное движение «Сахалинская гвардия» объединяет в своих рядах бывших хозяйственных, партийных, советских, профсоюзных и комсомольских руководителей, многие из которых и сегодня возглавляют крупные промышленные предприятия, образовательные, научные и культурные учреждения. Кому, как не сахалинским гвардейцам, имеющим богатый управленческий опыт, надлежит по праву оценить политические и профессиональные качества каждого кандидата на пост президента нашей страны. Мы, участники движения «Сахалинская гвардия», призываем тех, кому небезразлична судьба родины, занять на предстоящих выборах активную гражданскую позицию и предпринять все для того, чтобы президентом России был избран достойный кандидат, способный укрепить экономическое, оборонное, социальное и культурное могущество нашей страны. Всем жителям Сахалинской области необходимо принять участие в выборах Президента России 18 марта 2018 года, - подчеркнул председатель движения Николай Бондаренко и отметил, что общественники призывают всех сахалинцев и курильчан не быть равнодушными к судьбе своего Отечества.