25 фермеров области получили государственные гранты на развитие хозяйств

В 2017 году на островах размер выплат в рамках отраслевой региональной программы по развитию сельского хозяйства составил от 1,5 до 10 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Как отметил президент России Владимир Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному Собранию, развитие АПК, безусловно, во многом связано с крупным товарным производством.

- Но это не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств, людей, которые в них работают, - подчеркнул глава государства. - Мы должны поддержать семейные предприятия, фермеров.

В островном регионе ведется целенаправленная работа по поддержке малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. Как отмечают в отраслевом ведомстве Сахалинской области, количество получателей грантов неуклонно растет. В 2016 году ими воспользовались 17 фермеров. В 2017 году – 25. Всего с 2013 года в Сахалинской области гранты получили 70 фермеров. Из них 49 – на развитие существующего бизнеса, 21 – на создание нового.

- Программа будет работать далее, - сказала первый заместитель министра сельского хозяйства Сахалинской области Тамара Муленкова. – Прием заявок от желающих воспользоваться государственной поддержкой в 2018 году продолжается. Необходимые средства в региональном бюджете предусмотрены. Но если возникнет необходимость, выделим дополнительные средства. Мы всегда готовы помочь малому и среднему бизнесу в сельском хозяйстве.

Суммы финансовой поддержки разные. Например, фермеры, которые только начинают работать, могут претендовать на гранты до трех миллионов рублей. В прошлом году эти средства получили 17 хозяйств. Деньги можно направить на разведение крупного рогатого скота молочного направления, коз, овец и даже кроликов, птицы, выращивание овощей и картофеля. А также можно обзавестись техникой.

Фермер Елена Борисова из села Успенского Анивского района в ожидании летних работ занята знакомством с новенькими сельхозмашинами. Трактор, пресс-подборщик и косилку она приобрела на средства гранта правительства Сахалинской области. Экономист по образованию, Елена Борисова и ее сын несколько лет назад решили связать жизнь с сельским хозяйством, приобрели скот. Потом потребовалась и техника.

- Прежде мы думали, что сельское хозяйство брошено на произвол судьбы, - рассказала фермер из Успенского, - Но выяснилось, что получить государственный грант на развитие вполне реально. В октябре прошлого года нам выделили 2, 48 миллиона рублей. Вы не представляете, как мы с сыном были поражены, когда после Нового Года нам пришел контейнер с такой нужной в хозяйстве техникой.

Благодаря новым машинам, уверена Елена Борисова, дело пойдет веселее. Планируется, что уже в этом году хозяйство начнет регулярную сдачу молока.

Для фермерских хозяйств, которые уже доказали свою жизнеспособность, предусмотрены более серьезные меры поддержки. Например, до 10 миллионов рублей на создание семейных животноводческих ферм. Именно такую сумму получил в прошлом году один из победителей регионального грантового конкурса - крестьянско-фермерское хозяйство Ирины Сапроновой из села Чапланово Холмского района. С помощью этих средств она планирует построить новый коровник, увеличить стадо и нарастить производство молока. Кроме Ирины Сапроновой в прошлом году гранты на создание семейных животноводческих ферм получили еще семь островных фермерских хозяйств.

Предусмотрены на Сахалине и Курилах меры поддержки и для участников программы «Дальневосточный гектар». Они могут получить субсидии в размере 50 процентов лизинговых платежей при покупке сельскохозяйственной мини-техники. В прошлом году с помощью областного бюджета приобретено 92 единицы. Также получателям дальневосточных гектаров предоставляют гранты на создание хозяйств. Суммы в размере до 100 тысяч рублей уже получили 80 хозяев новых земельных участков.