Припай устойчив только в районе мыса Свободного

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 16 марта припай устойчив от «село Охотское – мыс Свободный» до мыса Свободный (Корсаковский район) на удалении от берега до 1,5 км. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский районы) возможны подвижки и взлом припая. Выходить на лед в этих местах опасно.