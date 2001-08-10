57,02|70,52|64,71
15:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Припай устойчив только в районе мыса Свободного
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 16 марта припай устойчив от «село Охотское – мыс Свободный» до мыса Свободный (Корсаковский район) на удалении от берега до 1,5 км. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский районы) возможны подвижки и взлом припая. Выходить на лед в этих местах опасно.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:30 12 Марта На сахалинской трассе насмерть сбили женщину
12:41 12 Марта В Корсаковском районе прошли автогонки
- 13:18 12 Марта Константин Сек выиграл блиц-турнир по шахматам, посвященный 8 марта
- 14:28 12 Марта Трое мужчин обворовывали гаражи в Поронайске
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 17:45 Вчера В Южно-Сахалинске после капитального ремонта открылась производственная аптека
- 15:14 Вчера Сотрудницы министерства спорта, туризма и молодежной политики области получили знаки отличия ГТО
- 17:43 14 Марта Сахалинка заняла второе место на соревнованиях Far East Cup
- 15:59 14 Марта Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?