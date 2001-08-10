Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2018
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Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
15:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Припай устойчив только в районе мыса Свободного

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 16 марта припай устойчив от «село Охотское – мыс Свободный» до мыса Свободный (Корсаковский район) на удалении от берега до 1,5 км. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский районы) возможны подвижки и взлом припая. Выходить на лед в этих местах опасно.

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