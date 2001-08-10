В Южно-Сахалинске после капитального ремонта открылась производственная аптека

Теперь потребности учреждений здравоохранения региона, в том числе многочисленных фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Сахалина и Курил, и жителей области в препаратах индивидуального приготовления, будут полностью удовлетворены. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской облдасти.

Производственная аптека – учреждение особой социальной значимости. В продаже имеется широкий спектр фармацевтической продукции, выпущенной крупными предприятиями. Но существует также потребность в лекарствах, которые готовят малыми партиями непосредственно в аптеках. Дело в том, что многие рецептурные препараты невозможно выпускать в промышленных масштабах. Также зачастую массовая продукция не отвечает индивидуальным требованиям по дозировке. Между тем, производственные аптеки, которые выпускают малые партии лекарственных средств, способны точнее дозировать препараты. Такие предприятия не используют консерванты, в результате чего при применении их препаратов реже отмечаются осложнения, побочные эффекты, что особенно важно при лечении детей. Например, именно производственные аптеки выпускают стерильные растворы для внутреннего применения для новорожденных и многие другие лекарства, рассчитанные на малышей.

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию назвал развитие медицины одним из важнейших направлений ближайшего будущего. По Указу Президента разработана «Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года», цель которой - полное удовлетворение потребностей каждого гражданина нашей страны в качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратах.

Производственная аптека государственного учреждения «Фармация» находится на территории областной больницы в Южно-Сахалинске. Несколько месяцев назад по решению областных властей в помещении начался капитальный ремонт, завоз и монтаж специализированного оборудования. На эти цели из региональной казны выделили 6,5 миллиона рублей. Во время работ необходимыми препаратами регион обеспечивали еще четыре производственные аптеки - в Южно-Сахалинске, Охе, Александровске-Сахалинском и Поронайске.

- Новое оборудование, закупленное за счет областного бюджета, позволяет выпускать лекарственные формы высокого качества, - отметила заведующая рецептурно-производственным отделом Жанна Довгополова. – Сейчас, когда растет заболеваемость ОРВИ, большим спросом пользуются микстуры от кашля, капли. На их изготовление требуется один день. В результате пациент получает свежий, особенно эффективный препарат.

Производственный цикл изготовления лекарственного средства включает множество этапов. Для каждого из них в обновленной производственной аптеке имеется необходимое современное оборудование - дистилляторы воды, сушильные шкафы, автоклавы. Помещение аптеки полностью соответствует всем санитарным нормам и стандартам. Кроме двух комнат, где изготавливают свечи, мази, микстуры, есть просторный стерильный бокс, здесь готовят асептические препараты: глазные капли, а также всю номенклатуру детских товаров. Непосредственно на месте проводится и контроль качества произведенной продукции. Этим занимается провизор-аналитик.

Отгружают препараты из производственной аптеки ежедневно. Их получают лечебные учреждения Южно-Сахалинска и центральные районные больницы в Холмске, Невельске, Корсакове, Поронайска и Долинска. В ассортименте - более 200 наименований продукции: капли, мази, порошки, микстуры, настойки, растворы.

- Работаем по заявкам лечебных учреждений – поставляем препараты для стационаров, для физиотерапевтических отделений, растворы для электрофореза, а также отдельных граждан, - сообщила заместитель директора ГУСП ОТП «Фармация» Лариса Купчик. – Обновленные мощности нашего предприятия позволяют полностью обеспечить потребности региона в качественных лекарствах местного производства.