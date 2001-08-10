На Сахалине почтили память погибших во время пограничного конфликта на острове Даманский

В музейно-мемориальном комплексе «Победа» собрались участники событий 49-летней давности. Тогда в Приморье на острове Даманский произошёл пограничный конфликт, который продлился две недели. В начале марта 2018 года сахалинская делегация побывала в местах, где шли бои, и ее участники поделились своими впечатлениями на встрече в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Остров на реке Уссури стал причиной конфликта двух государств в 1969 году. Со 2 по 15 марта погибли 58 советских солдат, 94 получили тяжёлые ранения. За проявленный героизм и мужество пятеро военнослужащих получили звание Героев Советского Союза, трое из них посмертно. 148 военных отмечены орденами и медалями, – напомнили девятиклассники из Южно-Сахалинской школы №22.

- Хочу пожелать вам здоровья, поблагодарить за работу, которую вы проводите среди молодого поколения, – обратился губернатор Олег Кожемяко к ветеранам. – Моя семья в то время жила в 8 километрах от Даманского. Мы ощутили, что такое война. Через нашу деревню Надаровка проходили воинские части. Мы помним раненых, похороны. Эти события всколыхнули всю страну, не оставив никого безучастным.

На Сахалине сейчас проживают 40 участников событий на Даманском. Представители области ежегодно принимают участие в памятных мероприятиях в Приморское крае.

- Были на погранзаставе, которая первой приняла бой, побывали и в Имане. Там у памятника почтили память наших солдат, пехотинцев и пограничников, посетили могилы и в Филино, – рассказал о поездке Евгений Самохин.

- Участники Даманских событий приравнены по статусу к участникам Великой Отечественной войны, и это о многом говорит, – начал свой доклад помощник военного комиссара Сахалинской области Игорь Пилюгов. – В преддверии памятной даты к нам поступило удостоверение на имя Федосеева Виктора Николаевича. В армию он был призван из Корсакова, принимал участие в боях. Очень скромный человек, но награда нашла героя. Вместе с удостоверением ветерана ему вручается памятная медаль «За защиту острова Даманский».

На Сахалин доставлена гильза от снаряда, в который помещена земля с мест боёв. Глава островной организации «Даманец» Юрий Бимаев передал её руководству комплекса «Победа». Новый экспонат разместят в одной из экспозиций музея.