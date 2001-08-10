В Южно-Сахалинске молодым семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий

В Южно-Сахалинске в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» в этом году социальные выплаты получила 21 молодая семья, нуждающаяся в улучшение жилищных условий. Выплату можно направить на приобретение квартиры на вторичном рынке, строительство дома или погашение ипотеки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Вручение сертификатов состоялось в администрации города. Получить документ на социальную выплату некоторые семьи пришли полным составом - вместе с маленькими детьми. Семья Маркиных несколько месяцев назад взяла ипотеку на покупку первой собственной квартиры. Социальную выплату планируют направить на погашение основного долга.

- Это огромное подспорье нам, молодым семьям. Не каждая сможет накопить даже на первоначальный взнос. Здорово, что эта программа поможет еще не одной семье начать самостоятельную жизнь в собственном жилье, - сказал глава семьи Максим.

- В моей семье четыре человека, и то, что мы стали участниками программы, дает нам возможность улучшить свои жилищные условия, расшириться так сказать. Мы этому очень рады, - говорит Марта Летвинова.

Первый вице-мэр Наталия Куприна отметила важность действия программы, когда молодые семьи могут получить безвозмездную поддержку на приобретение собственного жилья, и пожелала присутствующим, чтобы все они уже в этом году отметили новоселье.

Напомним, социальная выплата участникам программы предоставляется в размере 35% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 40% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и одного или более детей. Социальную выплату можно использовать для оплаты договора купли-продажи на жилое помещение; для оплаты договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома; для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищно-строительного кооператива; для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного; на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным.

Консультацию по условиям участия в программе можно получить в управлении жилищной политики администрации Южно-Сахалинска.