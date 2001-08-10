Десятки мероприятий пройдут в Южно-Сахалинске 18 марта

В Южно-Сахалинске в день выборов президента Российской Федерации для горожан подготовлена насыщенная программа мероприятий. Полный список размещен на официальном сайте администрации города.

Как рассказали в мэрии, Вблизи избирательных участков развернется выездная торговля местных товаропроизводителей, пройдут концерты известных сахалинских вокальных и хореографических коллективов, будут организованы выставки, спортивные и развлекательные мероприятия, в которых смогут поучаствовать и взрослые, и дети. Также можно будет принять участие в акции «Ваше здоровье»: специалисты медицинских учреждений на месте проведут обследование.

В зданиях городских школ можно будет не только проголосовать на выборах, но и принять участие в опросе «Школьный вопрос» на темы, актуальные для учреждений образования. Кроме того, здесь же пройдут презентации «Детский летний отдых».

Программа мероприятий размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально». Для удобства воспользуетесь поиском. Узнать номер своего избирательно участка можно через специальный сервис.

Также 18 марта в Южно-Сахалинске состоится голосование за проекты благоустройства общественных городских пространств приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». Уточнить адреса проведения рейтингового голосования можно на официальном сайте мэрии.

Избирательные участки откроются в 8.00 и будут работать до 20.00.