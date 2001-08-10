Губернатор Олег Кожемяко выступил с обращением к сахалинцам в преддверии выборов президента России

В преддверии выборов президента России к сахалинцам и курильчанам обратился губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Как рассказал пресс-секретарь губернатора, в тексте говорится:

«Дорогие друзья! Все ближе день, когда нам предстоит сделать важнейший выбор, определить будущее нашей страны. Уверен, что большинство сахалинцев и курильчан уже определилось с решением. Ведь все мы хотим жить в сильном государстве с растущей экономикой и высоким уровнем жизни.

Мы голосуем за благополучие своих семей, за возможность дать нашим детям хорошее образование, чтобы они занимались в современных школах, спортивных центрах, росли здоровыми, сильными и успешными. Мы голосуем за достойную жизнь для людей старшего поколения, которые внесли огромный вклад в развитие островного края. Голосуем за возможность качественно и интересно отдыхать как в Сахалинской области, так и за её пределами. За развитие нашего региона. Делаем выбор в пользу всех простых человеческих ценностей, которые так важны в жизни.

Именно в этом направлении развивается в последние десятилетия Россия и, конечно, Сахалинская область. В регионе благоустраиваются города и села, строится жилье, социальные объекты, развивается сельское хозяйство. Растет качество жизни островитян. Необходимо и дальше продолжать эту работу. И важно, что в этом нас поддерживают федеральные власти.

Дорогие друзья, прошу вас! 18 марта не останьтесь дома! Примите участие в выборах Президента страны! Это наш гражданский долг, выполнив который, каждый сможет смело сказать, что я проголосовал за лучшее будущее России – сильной страны с сильным лидером».