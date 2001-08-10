Губернатор Олег Кожемяко выступил с обращением к сахалинцам в преддверии выборов президента России
В преддверии выборов президента России к сахалинцам и курильчанам обратился губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Как рассказал пресс-секретарь губернатора, в тексте говорится:
«Дорогие друзья! Все ближе день, когда нам предстоит сделать важнейший выбор, определить будущее нашей страны. Уверен, что большинство сахалинцев и курильчан уже определилось с решением. Ведь все мы хотим жить в сильном государстве с растущей экономикой и высоким уровнем жизни.
Мы голосуем за благополучие своих семей, за возможность дать нашим детям хорошее образование, чтобы они занимались в современных школах, спортивных центрах, росли здоровыми, сильными и успешными. Мы голосуем за достойную жизнь для людей старшего поколения, которые внесли огромный вклад в развитие островного края. Голосуем за возможность качественно и интересно отдыхать как в Сахалинской области, так и за её пределами. За развитие нашего региона. Делаем выбор в пользу всех простых человеческих ценностей, которые так важны в жизни.
Именно в этом направлении развивается в последние десятилетия Россия и, конечно, Сахалинская область. В регионе благоустраиваются города и села, строится жилье, социальные объекты, развивается сельское хозяйство. Растет качество жизни островитян. Необходимо и дальше продолжать эту работу. И важно, что в этом нас поддерживают федеральные власти.
Дорогие друзья, прошу вас! 18 марта не останьтесь дома! Примите участие в выборах Президента страны! Это наш гражданский долг, выполнив который, каждый сможет смело сказать, что я проголосовал за лучшее будущее России – сильной страны с сильным лидером».
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:51 Сегодня На Сахалине почтили память погибших во время пограничного конфликта на острове Даманский
10:55 Сегодня Проект «Коньки в школу» стартовал в Южно-Сахалинске
- 13:12 Сегодня Десятки мероприятий пройдут в Южно-Сахалинске 18 марта
- 12:06 Сегодня Сахалинские саватисты сойдутся на областном чемпионате
- 12:30 12 Марта На сахалинской трассе насмерть сбили женщину
12:41 12 Марта В Корсаковском районе прошли автогонки
- 13:18 12 Марта Константин Сек выиграл блиц-турнир по шахматам, посвященный 8 марта
- 14:28 12 Марта Трое мужчин обворовывали гаражи в Поронайске
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 13:47 Сегодня Губернатор Олег Кожемяко выступил с обращением к сахалинцам в преддверии выборов президента России
- 13:09 Сегодня В Южно-Сахалинске молодым семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий
- 10:55 Сегодня Проект «Коньки в школу» стартовал в Южно-Сахалинске
- 09:51 Сегодня На Сахалине почтили память погибших во время пограничного конфликта на острове Даманский
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?