Автоинспекторы Холмска провели практическое занятие по ПДД в детском саду

Проведение практических занятий с использованием мобильного автогородка является наиболее эффективным методом обучения детей – пешеходов, поскольку можно наглядно показать все дорожные ситуации, которые подстерегают детей вблизи, и на проезжей части, обучить как их можно избежать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Воспитанников детского сада «Родничок» села Правда в очередной раз посетил сотрудник холмской Госавтоинспекции. В музыкальном зале, дошкольников ждал импровизированный участок автодороги с пешеходной дорожкой, знаками и автомобилями. Встреча началась с профилактической беседы, инспектор рассказала детям о дорожных знаках, о правильном поведении на дорогах, о видах пешеходных переходов. Все вместе разобрали какие дорожные знаки расположены на территории села. Практическое занятие включало отработку навыков при переходе проезжей части дороги по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам. На смоделированных дорожных ситуациях, дети в роли водителей и пешеходов, по очереди проиграли свои роли на мобильном автогородке. В целях закрепления полученных знаний, на заключительном этапе, воспитанники собирали дорожные знаки из пазлов. Инспектор ГИБДД, при помощи карточек по ПДД, показала примеры ситуаций, возникающих на дороге.

И уже традиционно, в рамках профилактических мероприятий, направленных на популяризацию использования световозвращающих элементов, инспектор вручила детям световозвращающие значки, разъяснив, необходимость и способы их использования как средства безопасности для пешеходов.

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Однако главным из них всегда есть и будет, сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей. Ребенок с раннего детства становится участником дорожного движения, поэтому принимаемые меры по вопросам обучения детей основам безопасного поведения на улицах и дорогах всегда были и остаются особенно актуальными.