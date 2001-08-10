В детской поликлинике Южно-Сахалинска завершился капремонт

В детской поликлинике областного центра завершился капитальный ремонт первого этажа, а вместе с ним полностью изменилась система оказания медицинской помощи. Преобразования произошли в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника», направленного на повышение доступности и комфортности пребывания в учреждении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Около 2,5 тысяч пациентов ежедневно посещают детскую поликлинику областного центра. Вместе с родителями и другими сопровождающими за день через медучреждение проходят 5 тысяч человек, при плановой мощности 380 человек в смену и 720 посетителей в день. За год количество посещений достигает 550 тысяч. Для создания комфортных условий пребывания в медицинском учреждении потребовались кардинальные изменения. Капитальный ремонт затронул весь первый этаж поликлиники, где ведется основная административная работа: выдача карт, талонов, разделение потока пациентов.

При проведении капремонта стояли задачи максимально расширить пространство, создать комфортные зоны для детей и взрослых. Самые глобальные изменения коснулись регистратуры: закрытые, громоздкие конструкции ушли в прошлое, и теперь пациент может решить свой вопрос без лишних барьеров.

– Создание открытой регистратуры – общемировая практика. Пациенту так психологически комфортнее, ему не нужно повышать голос. Бывает, повзрослевшие дети самостоятельно приходят в поликлинику, им привычнее решать свои вопросы напрямую, без перегородок, – рассказала главный врач Южно-Сахалинской детской поликлиники Татьяна Колба.

Другое преобразование, не менее значимое, – оптимизация участковой службы. При отсутствии талонов к своему участковому врачу пациент может получить помощь в кабинете неотложной помощи. Некоторые функции переданы медицинским сестрам – оформление документов, выписка справок. Эти меры позволили сократить очередность в два раза, время записи к врачу уменьшилось с получаса до 10-15 минут. В то же время появилась возможность больше внимания уделить пациенту. Раньше прием в среднем длился 5 минут, из которых немало времени уходило на заполнение медицинской документации. Сейчас средняя продолжительность врачебного приема - 9 минут. Впервые в учреждении стало возможным организовать работу еще одного прививочного кабинета. На протяжении 18 лет, со времени открытия поликлиники, вакцинация детей проводилась в единственном помещении. Теперь же сделать пробу Манту или прививку от гриппа можно, не дожидаясь большой очереди.

– Из общего потока выделены пациенты, проходящие профилактические осмотры. Организованные группы теперь могут пройти все обследования на одном этаже, кроме анализов на кровь и мочу. Для них работает отдельный администратор, который составляет индивидуальный маршрут для каждого, чтобы пройти всю необходимую цепочку специалистов без разрывов во времени и длительных ожиданий. В целом, прохождение медосмотра теперь можно пройти за 1,5- 2 часа, – отметила заместитель главного врача Людмила Пичуева.

Усовершенствована в учреждении и работа call-центра. Вместо устаревшей телефонной линии в поликлинике установили современную многоканальную систему. В период пиковых нагрузок одномоментно сюда поступает до 50 звонков. Многофункциональный режим позволяет оперативно распределить вызовы и сохранить в памяти пропущенные сигналы.

На модернизацию учреждения потратили 62,2 миллиона рублей. Кроме ремонта помещений, средства пошли на покупку специализированного оборудования. В конце прошлого года в рамках проекта «Бережливая поликлиника» для учреждения приобрели современную медицинскую аппаратуру: рентген-комплекс, стабиллоплатформы, УЗИ-аппараты, лор-комбайны. Новая техника имеет усовершенствованные режимы, что также сказывается на скорости оказания медицинской помощи, на возможностях внедрения новых методик диагностики и лечения.

На Сахалине помимо детской поликлиники в федеральном проекте «Бережливая поликлиника» участвует поликлиника №2 областного центра. Здесь также проведены работы по расширению пространства, заменены системы коммуникаций, установлена новая удобная мебель, проведена информационная навигация. Эффективность принятых мер подтверждается и отзывами посетителей, которым стало проще попасть к специалистам и комфортнее ожидать своего приема в новых условиях. Принципы бережливого производства будут внедряться и в работу остальных медицинских учреждений Сахалинской области.

Напомним, 2 марта президент России Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ, что на развитие здравоохранения в регионах страны будут выделены дополнительные средства. В 2018 году из резервного фонда правительства России выделяется 10 миллиардов рублей. Это поможет продолжить работу по ремонту и модернизации областных детских поликлиник.

Показателем результативности использования субсидии станет снижение младенческой и детской смертности. На разработку ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций» в 2018–2020 годах планируется выделить из резервного фонда правительства РФ 30 миллиардов рублей.