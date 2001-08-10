Почти 700 тысяч штрафов наложено на управляющие компании Южно-Сахалинска
С начала нынешнего осенне-зимнего сезона административная комиссия Южно-Сахалинска наложила штрафы на 13 управляющих компаний областного центра за несвоевременную уборку снега, наледи и сосулек с кровель жилых домов. Общая сумма денежных санкций - 665 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз подчеркивает: ответственность за содержание кровель и оперативную уборку сосулек и снежных масс несут собственники зданий. Ежедневно специалисты МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» объезжают дворы и контролируют работу УК в части сбивания сосулек и устранения наледи с кровель жилых домов. Управляющим компаниям даются предупреждения о незамедлительном проведении работ. Если это требование игнорируется, составляется протокол об административном нарушении. Впоследствии это грозит таким УК (и руководителю, и учредителю) крупным денежным штрафом - до 300 тысяч рублей.
Сейчас специалисты управления мониторинга городского хозяйства проводят проверку по фактам схода снежных масс с домов № 1, 3 по ул. Сахалинской, а также повреждения автомобиля во дворе дома № 239-б по пр. Мира.
Напоминаем, сообщить о нерасчищенных крышах, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей сосульках горожане могут в управление мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
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