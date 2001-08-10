На Сахалине из-за лавинной опасности отменили некоторые поезда
Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об отмене пригородных поездов в связи с высокой вероятностью схода снежных лавин.
Как сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин», поезда отменяются 19 марта по следующим направлениям: № 6303/6304 сообщением Южно-Сахалинск-Тихая-Южно-Сахалинск отправлением со станции Южно-Сахалинск в 10.40.
№ 6305/6306 сообщением Тихая-Поронайск-Тихая отправлением со станции Поронайск в 10.04.
№ 6107/6108 сообщением Холмск-Томари-Холмск, отправлением со станции Холмск в 02.53, отправлением со станции Томари в 05.50.
№ 6109/6110 сообщением Холмск-Томари-Холмск, отправлением со станции Холмск в 17.51, отправлением со станции Томари в 20.48.
19 марта будут курсировать пригородные поезда №6101/6102 сообщением Холмск - Чехов - Холмск, отправлением со станции Холмск в 05.05, отправлением со станции Чехов в 06.50.
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