Спасатели нашли заблудившуюся пару лыжников

В выходные сахалинские спасатели нашли и эвакуировали с горы заблудившуюся пару лыжников. 17 марта в 19.40 час. в ЕДДС по городу Южно-Сахалинску обратились мужчина и женщина с просьбой о помощи. Они сообщили, что заблудились в лесу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Информация незамедлительно была передана в Сахалинский филиал дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели «вычислили», что заблудившиеся лыжники находятся ориентировочно на западном склоне горы Быкова. Гора расположена в 20 км. от г. Южно-Сахалинска. Туда для проведения поисковых работ и выехала группа спасателей Сахалинского ПСО в составе 8 человек.

В поиске были задействованы снегоходы, сигнальные ракеты. Поиски продолжались более шести часов.

В 03.15 час. 18 марта спасатели нашли пострадавших, убедились, что с людьми всё в порядке, эвакуировали их с горы и доставили в город. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Спасенные искренне поблагодарили спасателя международного класса Сахалинского ПСО Альгиса Мейжиса и его команду за спасение.