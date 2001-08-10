Водоотводные канавы в частном секторе Южно-Сахалинска освобождают от снега

Мероприятия по снижению рисков подтопления жилых домов и хозяйственных построек частного сектора, а также городских территорий в период активного таяния снега продолжаются в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В связи с тем, что нынешней зимой в областном центре выпало рекордное количество осадков за последние несколько лет, снег с территорий начали вывозить заблаговременно. Противопаводковые мероприятия в первую очередь проводятся в частном секторе — во Владимировке и планировочных районах.

Администрация областного центра ежегодно прилагает все усилия для снижения рисков подтопления домов, построек и территорий. Поэтому прежде всего освобождаются от снега улицы частного сектора, где расположены водоотводные канавы (водовыпуски), а также очищаются сами канавы, чтобы при интенсивном таянии вода могла уходить в реки. Спецтехника трудится круглосуточно на разных участках. Днем работают 5 бригад, ночью — 3. Противопаводковые мероприятия на территории городского округа продолжатся до середины апреля.

Южносахалинцы должны помнить, что тоже несут ответственность за сохранность своего имущества.

- Непосредственно на дороги приходится лишь 8-10 процентов от всей территории частного сектора. При интенсивном таянии вывоз снега несильно повлияет на общую ситуацию, ведь большая его часть скапливается на земельных участках горожан. На многих водоотводных канавах горожане самостоятельно уложили водопропускные, водосточные трубы, поэтому каждому домовладельцу необходимо самостоятельно проверить их пропускную способность. Тем самым люди обезопасят и себя, и соседей от подтоплений, - сказал директор завода строительных материалов им. Федотова Александр Швайка.

По данным специалистов, всего на территории городского округа будут вскрыты порядка 40 км водоотводных канав, расположенных на землях общего пользования, а также вдоль улично-дорожной сети (автодороги Южно-Сахалинск — Синегорск, Дальнее — Елочки — 16-й км, Владимировка и планировочные районы). Расчистка канав и дренажных систем вдоль частных заборов, а также вывоз снега с территорий домовладений в соответствии с правилами благоустройства входят в обязанности их владельцев.

В случае угрозы подтопления необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра по телефону 112.