Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2018
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09:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Олег Кожемяко поблагодарил жителей области за активную гражданскую позицию на выборах президента России

Олег Кожемяко поблагодарил жителей области за активную гражданскую позицию на выборах президента России

Выборы главы государства на Сахалине и Курилах прошли при высокой явке избирателей, которая превзошла показатели прежних лет.  Действующего президента России Владимира Путина поддержали почти 67 процентов проголосовавших островитян.

Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора области, в тексте обращения губернатора Сахалинской области говорится:

«Дорогие друзья! Благодарю всех, кто исполнил свой гражданский долг и принял участие в выборах главы нашего государства. С полным на то основанием их можно назвать судьбоносными как для нашего региона, так и для страны в целом.

У нас с вами впереди много работы по развитию Сахалинской области, повышению качества жизни на островах. Вместе под руководством нашего Президента Владимира Путина мы будем продолжать строить новое жилье, школы, больницы, спортивные и культурные объекты, развивать сельское хозяйство и туризм, делать все, чтобы наш регион был успешным, комфортным для жизни людей всех возрастов, наших ветеранов, молодежи.

В стране есть сильный лидер, способный сохранять единство нации, противостоять внешним угрозам, и, безусловно, под его руководством мы сможем добиться новых, еще более значимых результатов».

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