Олег Кожемяко поблагодарил жителей области за активную гражданскую позицию на выборах президента России
Выборы главы государства на Сахалине и Курилах прошли при высокой явке избирателей, которая превзошла показатели прежних лет. Действующего президента России Владимира Путина поддержали почти 67 процентов проголосовавших островитян.
Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора области, в тексте обращения губернатора Сахалинской области говорится:
«Дорогие друзья! Благодарю всех, кто исполнил свой гражданский долг и принял участие в выборах главы нашего государства. С полным на то основанием их можно назвать судьбоносными как для нашего региона, так и для страны в целом.
У нас с вами впереди много работы по развитию Сахалинской области, повышению качества жизни на островах. Вместе под руководством нашего Президента Владимира Путина мы будем продолжать строить новое жилье, школы, больницы, спортивные и культурные объекты, развивать сельское хозяйство и туризм, делать все, чтобы наш регион был успешным, комфортным для жизни людей всех возрастов, наших ветеранов, молодежи.
В стране есть сильный лидер, способный сохранять единство нации, противостоять внешним угрозам, и, безусловно, под его руководством мы сможем добиться новых, еще более значимых результатов».
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