Волонтеры финала национального чемпионата WordSkills Russia – 2018 начали подготовку на Сахалине

В областном центре стартовал слёт волонтёров финала VI национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia – 2018). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Напомним, финал WordSkills Russia состоится в Южно-Сахалинске в августе 2018 года, но команда волонтёров, которая будут обеспечивать подготовку и проведение мероприятия, начала формироваться уже сегодня.

На открытии регионального слёта участников приветствовал заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области Егор Умнов, который отметил важность проведения первого стартового мероприятия для волонтёров.

- В течение нескольких дней вы проведете огромную работу. Ознакомитесь с Волонтёрской программой Чемпионата, определите функциональные направления работы Волонтёрского корпуса, и получите первые «отправные точки» в заявочной кампании волонтёров, - сказал замминистра.

Руководитель Волонтёрской программы Алексей Ченских отметил, что для региона это масштабное и грандиозное событие, на котором участники Волонтёрской программы смогут применить свои профессиональные компетенции в функциональных направлениях. Волонтёров также ждёт уникальная мотивационная программа, униформа Чемпионата и отдельный волонтёрский городок со своей инфраструктурой.

Тренерами слёта волонтеров стали федеральные эксперты Анна Фельдман и Инна Попова, за плечами которых ряд международных и мировых событий в разных регионах нашей страны. Они готовы поделиться опытом и технологиями работы на крупномасштабных проектах.

По итогам слёта будут выработаны конкретные инструментарии, которые уже завтра позволят сформировать команды волонтеров от каждого муниципального образования Сахалинской области.

Напомним, что 2018 год Президентом Владимиром Путиным объявлен Годом добровольца (волонтёра) в России. В этом году на территории нашей страны уделяется большое внимание развитию добровольческого и волонтёрского движения, и одним из важнейших мероприятий станет финал VI национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia – 2018) на Сахалине.