На Сахалине готовятся к досрочной сдаче ЕГЭ

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля. Сдавать единый госэкзамен в этот период планируют более 300 островитян. Все участники – выпускники прошлых лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования области.

В досрочном этапе принимают участие только выпускники прошлых лет и студенты колледжей и техникумов, а также выпускники этого года, которые по уважительной причине не смогут принять участие в основной экзаменационной волне.

- Участники проверят свои знания по 11 учебным предметам, в том числе двум обязательным (русский язык и математика). По предварительным заявкам самыми популярными предметами среди «досрочников» стали профильная математика, обществознание, русский язык, биология и история,- рассказала представитель ведомства.

Первыми экзаменами досрочной волны станут информатика и география. 21 марта, эти предметы планируют сдавать 23 человека. Второй экзамен по русскому языку пройдет 23 марта, его собираются писать 202 человека. 26 марта запланировано проведение ЕГЭ по химии и истории, заявления на эти предметы поступили от 103 островитян. Экзамен по математике состоится 30 марта, этот предмет планируют сдавать 168 сахалинцев.

Для организации досрочной сдачи ЕГЭ в регионе будет задействовано 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Все аудитории и штабы в экзаменационных пунктах будут работать в онлайн режиме. Отметим, что все экзаменационные пункты используют технологию печати материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. При этом теперь печатается полный комплект – контрольно-измерительные материалы и бланки. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек занимает всего 10-12 минут. Это обеспечивает информационную безопасность единого государственного экзамена, исключает возможность влияния человеческого фактора.

Также с этого года во всех пунктах применяется технология сканирования работ выпускников в штабе пункта экзамена после его завершения. Это сокращает время первичной обработки бланков на региональном уровне.

Отметим, что на экзамене будут сохранены все прежние меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ, предотвращающие утечки экзаменационных материалов.

За ходом ЕГЭ будут следить общественные наблюдатели, которые уже прошли специальное обучение и аккредитацию.

Надо сказать, что членами государственной экзаменационной комиссии проведена проверка готовности пунктов поведения экзаменов в соответствии с Порядком поведения ЕГЭ. 14 марта в островном регионе успешно проведено тестирование системы видеонаблюдения на ППЭ и Региональном центре обработки информации (РЦОИ). Все работники, задействованные при проведении досрочного этапа ЕГЭ-2018, прошли соответствующий инструктаж и обучение.

- Сегодня мы говорим о том, что островной регион полностью готов к проведению государственной итоговой аттестации в досрочный период. Мы надеемся, что он пройдет в штатном режиме, - резюмировала первый замминистра образования области Светлана Мирова.

По всем возникающим вопросам, связанным с ЕГЭ, участники экзаменов и их родители смогут обратиться по телефону «горячей линии»: 8(4242) 46-59-60, 46-59-93.