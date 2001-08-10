Выставка «Мы строим будущее – Мы строим Россию!» прошла в Тымовском
Сотрудники тымовского ОГИБДД приняли участие в проведении выставки – инсталляции профессий для детей младшего школьного возраста, организованной тымовским центром занятости населения, под названием «Мы строим будущее – Мы строим Россию!». Об этом ТИА «Острова» рассказали в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В начале мероприятия, которое проходило в детском юношеском центре, инспектор ПДН рассказала детям о важности профессии полицейского и о его трудовых буднях. Детям были продемонстрированы спецсредства, используемые в служебной деятельности. Затем сотрудник ОГИБДД рассказала о подразделении Госавтоинспекции и провела с участниками мероприятия викторину на знание правил дорожного движения. Дети рассказывали о значениях дорожных знаков, отгадывали загадки по ПДД, работали над картинками, где обсуждали действия пешеходов на проезжей части. В этот день школьники узнали, о последствиях пренебрежения ремнями безопасности и о том, как важно использовать детское автокресло при перевозке детей до 7 лет в салоне автомобиля. Самым активным, сотрудники полиции вручили светоотражающие значки и блокноты с правилами дорожного движения. Наибольший восторг среди мальчиков вызвал тренажёр для первоначального обучения вождению. После того, как они смогли побывать в роли водителя, управляя виртуальным автомобилем, школьники признались, что профессия водителя очень сложная и требует быть особо внимательным и ответственным за рулем, и поэтому пообещали быть примерными пешеходами, соблюдая все правила дорожного движения, тем самым проявляя уважение к водителям.
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