Выездные консультации по госуслугам продолжаются на предприятиях Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске продолжаются выездные консультации на предприятиях по государственным и муниципальным услугам. Специалисты аналитической службы администрации Южно-Сахалинска в доступной форме рассказывают о преимуществах электронных услуг и на месте оказывают практическую помощь в оформлении документов и регистрации на портале госуслуг. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Такая форма работы с населением введена с начала этого года. Ей воспользовались уже порядка 300 южносахалинцев на 5 предприятиях города. В островной столице также продолжает действовать телефон автоматической справочной службы по электронным услугам - 300-690.
На этот раз воспользоваться практической помощью собрались представители коллектива МКП «Городской водоканал». Встречу открыла небольшая обзорная информация о портале госуслуг и услугах, предоставляемых администрацией города в электронном виде. Затем специалисты ответили на вопросы и помогли еще не зарегистрированным на едином государственном портале услуг сотрудникам коммунального предприятия создать учетные записи.
Участников познакомили с технологиями работы через личный кабинет портала госуслуг и процедурой оформления электронного заявления, раздали им информационные памятки. Чтобы южносахалинцы имели доступ к полному пакету услуг портала, специалисты предложили заполнить анкеты с данными, необходимыми для подтверждения учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Как отметила начальник управления документационного обеспечения администрации Южно-Сахалинска Татьяна Федонькина, на встречу в таком формате, как правило, приходят уже с конкретными вопросами и уточнениями. В последнее время популярность электронных услуг растет, в преимуществах горожане убеждаются лично. Так, например, через Госуслуги можно без лишней траты времени заменить водительское удостоверение, получить загранпаспорт или подать документы в детский сад, записаться в школу. Одной из актуальных муниципальных услуг остается возможность получения архивных справок и выписок.
Напомним, на сегодняшний день администрация Южно-Сахалинска предоставляет 29 государственных и муниципальных услуг в электронном виде, которые можно получить, имея подтвержденную учетную запись на едином портале.
Руководителей предприятий различных форм собственности областного центра, заинтересованных в организации встреч коллективов со специалистами аналитической службы, просят оставлять заявки по телефонам: 300-810, 300-806, доб. 3. График выездных приемов мобильный, все услуги по консультациям и практической помощи бесплатные.
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