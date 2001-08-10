Российские промыслы минтая и краба обсудили в Бостоне

Одним из самых резонансных мероприятий международной рыбопромышленной выставки в Бостоне (Seafood Expo North America) стал круглый стол «Российские промыслы минтая и краба», организованный 12 марта ассоциацией добытчиков минтая и ассоциацией добытчиков краба Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В работе круглого стола приняли участие руководители крупнейших рыбоперерабатывающих корпораций США и Европы, руководители экологических организаций и эксперты. В ходе мероприятия его российские организаторы предоставили информацию о выполнении плана улучшения промысла минтая в Охотском море и результатах предварительной MSC сертификации промысла на Западной Камчатке.

По словам иностранных участников, для всех было «шоком», что «русские сами организовывают и проводят мероприятие на таком высоком уровне» в Бостоне. Таково единодушное мнение участвовавших во встрече неправительственных экологических организаций.

Вице-президент ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак обратил внимание на то, что представители рыбоперерабатывающих корпораций отметили значительный объём закупок продукции, производимой из российского минтая Охотского моря. В ходе встречи были отмечены негативные последствия одностороннего изменения США маркировки минтая и использования наименования «Alaska Pollock».

По словам президента ассоциации добытчиков краба Александра Дуплякова, участники круглого стола указали на существенный маркетинговый потенциал для российского краба после проведения MCS-сертификации краба. Также иностранные участники круглого стола положительно оценили российскую систему управления рыболовством и систему контроля при ведении промысла, обратив внимание на необходимость более масштабной информационной кампании о российском рыболовстве.

Президент ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев отметил, что «нам необходимо использовать позитивные результаты российского участия в международной выставке в Бостоне по свежим следам. Следующий шагом может стать качественно проработанная дискуссия на конференции в Брюсселе, затем – обсуждение основных трендов мирового рыболовства на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Наши иностранные коллеги приятно удивлены, когда видят, что русские ведут открытый диалог, очень качественно работают в сфере экологической сертификации и в отличие от некоторых наших коллег не предпринимают односторонних действий, разрушающих мировой рыбный рынок».