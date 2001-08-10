На Сахалине и Курилах снизилась смертность
По итогам 2017 года ее показатель в островном регионе стал одним из самых низких на Дальнем Востоке. Рождаемость, напротив, выросла, что привело к увеличению общей численности сахалинцев и курильчан на 3251 человека. Такая информация, свидетельствующая об улучшении демографической ситуации на островах, прозвучала в ходе итоговой коллегии министерства здравоохранения области. Участие в мероприятии принял губернатор Олег Кожемяко.
Как рассказал ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора области, за прошлый год на Сахалине и Курилах почти наполовину сократилось число смертей от болезней систем кровообращения и дыхания, отмечаются положительные сдвиги в борьбе со злокачественными новообразованиями, сообщил глава ведомства Алексей Пак. Лучшая динамика в снижении показателей общей смертности достигнута в Северо-Курильском, Анивском, Ногликском и Смирныховском районах, а также в Южно-Сахалинске.
Добиться этого позволил комплекс мер в островном здравоохранении.
- За последний год введены в эксплуатацию хирургический корпус областного онкологического диспансера, амбулатории в селах Троицкое и Арги-Паги, фельдшерско-акушерские пункты в Парусном, Новом и Новиково и два реабилитационных центра для инвалидов в Южно-Сахалинске. Построен региональный перинатальный центр, который вскоре распахнет свои двери для посетителей. Для медицинских учреждений приобретен внушительный перечень современного оборудования. В том числе, это три передвижных диагностических комплекса каждый из которых оснащён флюорографом и маммографом, четыре компьютерных томографа, ангиограф, аппараты МРТ и УЗИ и 69 спецавтомобилей, - рассказал Алексей Пак.
В области продолжает интенсивно развиваться высокотехнологичная медицинская помощь. За три последних года её объем увеличился на 48 процентов. За этот же период в островные учреждения здравоохранения трудоустроено 549 врачей и 612 средних медицинских работника. Большая их часть - в первичное звено - амбулаторно-поликлиническую службу.
- Сегодня показатель обеспеченности врачами у нас выше среднего по стране. И настала пора переходить от количества к качеству. Привлекаемые в регион медицинские работники должны иметь не только хороший багаж знаний и опыта, высокую квалификацию, но и обладать важными в этой профессии человеческими качествами – быть тактичными и вежливыми с пациентами, готовыми всегда прийти на помощь. Обращаю особое внимание руководства отраслевого министерства на эти ключевые для медицины вопросы, - отметил в своем выступлении губернатор региона Олег Кожемяко.
Ведомство, считает он, должно активнее пропагандировать среди островитян значимость диспансеризации, которая позволяет выявить многие недуги на ранних стадиях. Важно сосредоточить усилия и по раннему выявлению онкологических заболеваний в первичном звене. С этой целью, отметил глава региона, медицинские учреждения в районах необходимо оснащать современным диагностическим оборудованием.
В ближайшие 10 лет в Сахалинской области планируется построить 20 объектов здравоохранения. Это больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Соответствующую программу уже готовят в региональном минздраве.
В этом году начнется разработка документации на возведение станций скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске на 40 машин и 200 вызовов в сутки, отделения поликлиники № 4 в южной части города, пристройки областного кожно-венерологического диспансера, а также региональной детской больницы на 400 койко-мест.
В рамках Курильской программы с этого года начнется строительство новой больницы в Северо-Курильске на 30 койко-мест. Будет реконструировано лечебное учреждение в Южно-Курильске. В последующие годы планируется создать участок врача общей практики в селе Малокурильском, а также построить фельдшерско-акушерский пункт в селе Дубовом.
В сахалинских селах Яблочное и Мгачи власти рассчитывают возвести амбулатории, а в Красной Тыми, Зональном, Охотском, Хоэ и Раздольном - фельдшерско-акушерские пункты.
- В целом работа предстоит большая и рассчитываю, что все планы нам удастся реализовать. Это важно для сахалинцев и курильчан. Они ждут от системы здравоохранения большей эффективности. На это нас нацеливает и Президент страны Владимир Путин, - заключил губернатор региона.
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