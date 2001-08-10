Подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие на Комсомольской в Южно-Сахалинске

Асфальтобетонное покрытие на участке ул. Комсомольской от Компроспекта до пр. Победы заменят в рамках гарантийных обязательств. Ремонтные работы будут проведены на средства подрядчика – ООО «Северспецстрой». Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

- Причины разрушения дорожного покрытия выясняются. Наша компания всегда выполняет свои гарантийные обязательства и в данном случае также восстановит асфальт за собственные средства. Ямочного ремонта не будет. Покрытие заменят участками, тем самым создавая минимальные неудобства автовладельцам. Новое дорожное покрытие прослужит минимум весь гарантийный период, - рассказал начальник участка ООО «Северспецстрой» Александр Молодцов.

К ремонтным работам специалисты строительной компании приступят сразу, как только позволят погодные условия. Планируется, что на замену полотна уйдет не более 2 недель.

Напомним, по действующим контрактам все муниципальные подрядчики несут ответственность за качество своих работ и в случае выявленных со стороны муниципалитета дефектов устраняют их за свой счет. На работы капитального характера, выполненные по муниципальным контрактам, дается 5-летняя гарантия.