В гимназии №3 Южно-Сахалинска прошел футбольный праздник

18 марта в Южно-Сахалинске на базе гимназии №3 прошел большой футбольный праздник. Турнир для мальчишек 2007-2008 годов рождения организовал Дмитрий Ёлкин, тренер-преподаватель по футболу «Гимназии №3». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ФК «Сахалин».

В соревнованиях приняли участие семь команд: четыре из образовательного учреждения – «Футбольные герои», «Медведи», «Спартак» и «Золотой мяч»; три команды из ОГАУ «ФК «Сахалин» - «Сахалинец», «Олимпик» и «Звезда».

Турнир прошёл в совершенно новом формате. Первым этапом для ребят был футбол. Во время баталий от первых и до последних минут не стихали крики поддержки со стороны родителей, пришедших поболеть за своих мальчишек. Юные футболисты старались показать всё своё мастерство ради того, чтобы добиться победы.

А вот второй этап соревнований – интеллектуальный. Настоящий футболист играет головой, в том плане, что умеет думать и знает о футболе всё и даже больше. Чтобы проверить знания спортсменов, Дмитрий Ёлкин для ребят приготовил красочную викторину, где ребята пытались заработать для своих команд дополнительные очки, которые влияли на итоговую турнирную таблицу. Юные футболисты отвечая верно на вопросы викторины не скрывали своей радости.

Второй этап завершился окончательным подсчётом очков в турнирной таблице. Но не смотря на то, что были команды, набравшие наибольшее количество баллов, всё футбольные коллективы получили золотые медали, грамоты и сладкие призы.

В заключении футболистов ждало чаепитие в дружной спортивной компании.

- Турнир такого формата я организовал впервые. Рад, что всё задуманное получилось. Самое главное – это счастливые лица ребят, доказывающие, что мы двигаемся в правильном направлении. Отдельно хочется сказать спасибо Аслану Новрузову за помощь в организации этого футбольного праздника. Вместе с ним мы уже запланировали такие турниры в Аниве и Корсакове в рамках проекта «Дружба районов» - рассказал Дмитрий Ёлкин.