Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной

Строительно-монтажные работы по продлению ул. Горького на участке от ул. Есенина до ул. Больничной в Южно-Сахалинске с начала весны вошли в активную фазу. Они ведутся в рамках муниципального контракта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Работы стартовали в ноябре 2017 года, срок окончания - декабрь 2018 года. Заказчик — МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Подрядчик — ООО «Северспецстрой».

В настоящее время на объекте продолжается возведение подпорной стены (уже готово порядка 30%), со стороны ул. Есенина ведется выемка грунта, а также прокладка инженерных сетей, входящих в границы объекта: водопровода и ливневой канализации. По окончании отопительного сезона обустроят сети теплоснабжения.

- На данном участке будет оборудована магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением в 4 полосы, ширина каждой — 3,5 метра. Проезжую часть заасфальтируют. Общая протяженность трассы составит 765 метров. Также обустроят полосы шириной 1 метр для складирования снега, по обеим сторонам дороги оборудуют тротуары шириной от 3 до 5 метров, сделают велосипедные дорожки. Предусмотрена и разделительная полоса шириной 2 метра. В рамках благоустройства на данном участке нанесут дорожную разметку, установят дорожные знаки, светофорные объекты, автобусные павильоны и наружное освещение, а также проведут озеленение, - рассказал прораб подрядной организации Валерий Ким.

Все работы проводятся согласно действующим нормам и техническим условиям.

По словам инженера по строительному надзору МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Василия Денисова, контроль на данном строительном объекте осуществляется на постоянной основе:

- Во время еженедельных посещений наши специалисты следят за действиями подрядчиков, которые обязаны проводить работы в соответствии с проектно-сметной документацией. Строительство ведется по графику. Окончание работ намечено на декабрь. Кроме того, в этом году будет капитально отремонтирован участок улицы, который соединит ул. Комсомольскую и ремонтируемый участок ул. Больничной.

Стоит отметить, что строительство данного участка является первым этапом выполнения работ по объекту: «Строительство ул. Горького от ул. Есенина до ул. Фархутдинова». В планах администрации - заасфальтировать участок от ул. Больничной до ул. Фархутдинова.