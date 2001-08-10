На Сахалине стартовал досрочный этап ЕГЭ

В среду, 21 марта, на Сахалине состоялся первый ЕГЭ досрочного периода по информатике и географии. Сдать экзамен досрочно изъявили желание 10 выпускников прошлых лет. Для них в регионе работал один пункт проведения экзамена на базе средней общеобразовательной школы № 32 областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования области.

Технологических сбоев в ходе экзамена не зафиксировано. ЕГЭ прошел без нарушений, в штатном режиме. В пункте проведения ЕГЭ присутствовали члены государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области, специалисты, осуществляющие контроль и надзор за прохождением государственной итоговой аттестации на территории региона и общественные наблюдатели. Надо отметить, что в их число вошли 37 студентов островных вузов, которые являются членами Российского союза молодежи.

- Участвуя в качестве общественных наблюдателей, наши студенты смогут осуществлять независимый контроль за тем, чтобы экзамены проходили объективно и честно для всех участников. Мы понимаем всю меру ответственности, которая на нас возложена. Очень важно, что прежде чем получить официальный статус общественного наблюдателя-эксперта, все наши ребята прошли дистанционное обучение и получили соответствующую аккредитацию, - отметил Максим Иванов, региональный координатор корпуса студенческих общественных наблюдателей.

Напомним, что согласно единому расписанию, досрочная волна ЕГЭ во всех субъектах РФ в этом году проходит с 21 марта по 11 апреля. В общей сложности заявления на его участие подали более 300 сахалинцев.

- Школу закончил семь лет назад. Сегодня пришел на ЕГЭ по информатике. Этот предмет мне необходим для поступления в СахГУ. Хочу получить высшее образование. Перед экзаменами много занимался, надеюсь успешно справлюсь со всеми заданиями, - делится участник единого государственного экзамена Дмитрий Пак.

На период сдачи ЕГЭ в островном регионе будет задействовано 5 пунктов проведения экзаменов, все они расположены в г. Южно-Сахалинске. Во всех в режиме онлайн будет вестись видеонаблюдение, а контрольные измерительные материалы для участников будут распечатываться непосредственно в аудиториях за несколько минут до начала ЕГЭ. По завершении экзамена бланки с ответами участников сканируются в пунктах и сразу попадают в Региональный центр обработки информации.

- Сегодня на Сахалине, как и во всей стране, проходят досрочные экзамены по географии и информатике. Эти предметы не являются обязательными для получения аттестата, но обязательны для поступления в ВУЗы по соответствующим направлениям подготовки. Первый ЕГЭ досрочного периода на Сахалине прошел в штатном режиме без технологических сбоев, нарушений и удалений, - сообщила первый заместитель министра образования Светлана Мирова.

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по общеобразовательным предметам, по географии составляет 37 баллов, по информатике – 40.

Результаты по указанным предметам станут известны не позднее 3 апреля. Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 4 и 5 апреля.

В ближайшее время пройдут экзамены по русскому языку (23 марта), истории и химии (26 марта), по иностранному языку (28 марта), по базовой и профильной математике (31 марта).

Министерство образования Сахалинской области напоминает, что на весь период проведения экзаменационной кампании продолжает работу "горячая телефонная линия". Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00ч. по телефонам: 8(4242)46-59-60, 46-59-93.