Больше трех миллионов тонн нефти добыли на Сахалине за два месяца

Подведены итоги социально-экономического развития островного региона за первые два месяца текущего года. Объем валового регионального продукта, по оценке министерства экономического развития Сахалинской области, составил 151,7 миллиарда рублей, или 100,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем промышленного производства сложился в размере 141,8 миллиарда рублей, или 100,2 процента.

Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства области, островные нефтяники добыли 3,1 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат. Снижение по сравнению с началом прошлого года - 0,1 процента. Добыча газа, напротив, выросла на 14,9 процента и составила 5,9 миллиарда кубометров.

Результат работы угольных предприятий области - 1,4 миллиона тонн угля. Рост - в 2,5 раза.

Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) составил 129,3 тысячи тонн, или 94,2 процента. Переработано 101,4 тысячи тонн, или 105,4 процента.

В целом по области отмечался рост производства электроэнергии, пара и горячей воды, пресервов рыбных, молока, сыров и творога, мяса и субпродуктов, полуфабрикатов мясных, колбасных изделий, масла сливочного, минеральной воды.

Сельское хозяйство области выпустило продукции на 0,5 миллиарда рублей, или 125,7 процента. Увеличилось производство мяса (в 1,8 раза) и яиц (в 1,4 раза), молока (на 6,9 процента). Выросло поголовье крупного рогатого скота (на 6,8 процента) и птицы (на 16,5 процента), поголовье свиней увеличилось вдвое. Средний надой молока на одну корову вырос на 7,7 процента.

На потребительском рынке наблюдается рост объемов розничной торговли (на 2,8 процента), платных услуг населению (на 1,7 процента). Оборот общественного питания вырос на 20,4 процента.

Уровень регистрируемой безработицы в конце февраля 2018 года составил 0,7 процента, что ниже аналогичной даты 2017 года на 0,2 процентных пункта.