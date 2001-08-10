Больше трех миллионов тонн нефти добыли на Сахалине за два месяца
Подведены итоги социально-экономического развития островного региона за первые два месяца текущего года. Объем валового регионального продукта, по оценке министерства экономического развития Сахалинской области, составил 151,7 миллиарда рублей, или 100,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем промышленного производства сложился в размере 141,8 миллиарда рублей, или 100,2 процента.
Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства области, островные нефтяники добыли 3,1 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат. Снижение по сравнению с началом прошлого года - 0,1 процента. Добыча газа, напротив, выросла на 14,9 процента и составила 5,9 миллиарда кубометров.
Результат работы угольных предприятий области - 1,4 миллиона тонн угля. Рост - в 2,5 раза.
Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) составил 129,3 тысячи тонн, или 94,2 процента. Переработано 101,4 тысячи тонн, или 105,4 процента.
В целом по области отмечался рост производства электроэнергии, пара и горячей воды, пресервов рыбных, молока, сыров и творога, мяса и субпродуктов, полуфабрикатов мясных, колбасных изделий, масла сливочного, минеральной воды.
Сельское хозяйство области выпустило продукции на 0,5 миллиарда рублей, или 125,7 процента. Увеличилось производство мяса (в 1,8 раза) и яиц (в 1,4 раза), молока (на 6,9 процента). Выросло поголовье крупного рогатого скота (на 6,8 процента) и птицы (на 16,5 процента), поголовье свиней увеличилось вдвое. Средний надой молока на одну корову вырос на 7,7 процента.
На потребительском рынке наблюдается рост объемов розничной торговли (на 2,8 процента), платных услуг населению (на 1,7 процента). Оборот общественного питания вырос на 20,4 процента.
Уровень регистрируемой безработицы в конце февраля 2018 года составил 0,7 процента, что ниже аналогичной даты 2017 года на 0,2 процентных пункта.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:47 16 Марта Губернатор Олег Кожемяко выступил с обращением к сахалинцам в преддверии выборов президента России
- 13:43 16 Марта Лыжник из Петропавловска-Камчатского завоевал золото на Far East Cup
14:34 15 Марта 25 фермеров области получили государственные гранты на развитие хозяйств
17:45 15 Марта В Южно-Сахалинске после капитального ремонта открылась производственная аптека
09:48 1 Марта На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
12:50 5 Марта Свыше 200 единиц техники расчищает Южно-Сахалинск
15:13 2 Марта Российских спортсменов благословили на Сахалине
16:01 6 Марта Два новых дома заселили в Холмске
Выбор редакции
- 16:15 Вчера Сахалинские дошколята приступили к выполнению базовых нормативов комплекса ГТО
- 15:48 Вчера Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной
- 13:04 Вчера В гимназии №3 Южно-Сахалинска прошел футбольный праздник
- 17:03 19 Марта Водоотводные канавы в частном секторе Южно-Сахалинска освобождают от снега
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?