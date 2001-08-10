Концепцию обустройства современной парковой зоны обсудили в Южно-Сахалинске

Обустроить в черте города небольшую современную парковую зону со всей необходимой для отдыха инфраструктурой - с таким предложением в администрацию областного центра обратился житель Южно-Сахалинска предприниматель Сергей Климов. Свою концепцию он представил лично мэру Сергею Надсадину и специалистам профильных структур муниципалитета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

К преображению горожанин предлагает лесную зону восточнее ул. Горького в районе ее пересечения с ул. Есенина. Концепцией проекта, в который инвестор готов вкладывать собственные деньги, предполагается создать здесь место семейного отдыха - с беседками, кафе, дорожками для прогулок. Они будут размещены на уже существующих полянах. Вырубать деревья, строить капитальные объекты и проводить земляные работы автор проекта не планирует. Тем более что этого не позволит сделать вид разрешенного использования данного земельного участка. Он принадлежит городу и предназначен для размещения парков и скверов. Проект планируется реализовать на условиях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях», с привлечением частных средств инвестора. Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска приступил к разработке механизма взаимодействия между инвестором и мэрией.

Участники встречи высоко оценили предложенную концепцию. Такой природный парк при грамотном подходе к реализации проекта может стать украшением города. Учитывая неординарность инициативы, мэр дал ряд поручений профильным структурам муниципалитета. Так, департамент архитектуры и градостроительства при участии МКП «Горархитектура» должен разработать визуализацию проекта на основе предложенной концепции. О результатах проведенной работы участники встречи доложат мэру на следующем совещании, которое состоится в ближайшее время.

- Я всегда положительно отношусь к любым инициативам горожан, направленным на улучшение внешнего облика Южно-Сахалинска и создание комфортных условий для проживания людей. Город развивается, и ему, безусловно, нужны новые объекты для отдыха и активного времяпровождения. Такие парковые зоны под открытым небом широко распространены в Японии, ряде европейских стран. Концепция интересная, она имеет все шансы на воплощение в жизнь, но я попрошу подойти к этой работе предельно серьезно. Готовую визуализацию этого проекта мы в обязательном порядке обсудим с горожанами, выслушаем их мнение. В итоге мы должны получить современное и красивое место отдыха, - резюмировал Сергей Надсадин.