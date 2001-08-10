Сахалинцам компенсируют перевод автомобилей на газ

Со второго квартала этого года всем автовладельцам в Сахалинской области начнут компенсировать до 70 процентов затрат на оснащение автомобилей газовым оборудованием. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства области.

Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей процедура станет бесплатной – потраченные средства им в полном объеме вернут из бюджета. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко. Данная мера поддержки, считают региональные власти, будет стимулировать развитие газомоторного транспорта.

Автовладелец из Южно-Сахалинска Сергей Харитонов перевел личный автомобиль на газ около полугода назад. Говорит, еще ни разу не пожалел. Главное преимущество использования такого топлива перед традиционным - дешевизна. Один кубометр метана эквивалентен литру бензина. Правда, первый стоит всего 12,5 рублей, а второй - в три-четыре раза дороже.

- Выгоды очевидны. Если раньше я на АЗС заливал в бак топлива на 1 тысячу рублей, то сейчас, по расчетам, трачу менее 300 рублей, - отмечает водитель.

На заправке ПАО «Газпром» используют метан с сахалинских месторождений. В сравнении с традиционным автомобильным топливом, при его сжигании в окружающую среду выбрасывается в 10 раз меньше токсичных веществ, что позволяет улучшить экологическую обстановку.

Учитывая этот фактор, власти региона в 2016 году запустили программу газификации автопарка. Тогда в двухтопливный формат переоборудовали 18 легковых автомобилей. Уже в следующем 2017 году количество желающих выросло в разы - на газ перевели 120 легковушек. Сегодня в Сахалинской области на голубом топливе помимо личного транспорта работает и общественный, а также коммунальная техника, службы такси и ряд автошкол.

- Процедура переоборудования несложная. На нее уходит один – максимум два дня. Автомобиль получает дополнительную топливную систему, которая наряду со штатной позволяет использовать в качестве горючего для двигателя природный газ. В зависимости от пожеланий клиента, технических особенностей и габаритов машины устанавливаются газовые баллоны емкостью от 40 до 150 литров. По своему усмотрению автовладелец может ездить как на бензине, так и на газе, переключая режимы при помощи кнопки в салоне, - рассказал Иван Москвитин, руководитель организации, которая занимается переоборудованием автомобилей в Южно-Сахалинске.

Сегодня по расчетам специалистов перевод легкового автомобиля на экологичное топливо в регионе в среднем стоит 105 тысяч рублей. Чтобы сделать эту процедуру доступной для автовладельцев по поручению губернатора Олега Кожемяко в региональную программу газификации внесены изменения.

- Всем желающим переоборудовать автомобиль будет компенсироваться большая часть затрат – до 70 процентов. Льготным категориям - ветеранам, пенсионерам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, и детей, потерявших кормильца, малоимущим гражданам - решено возмещать расходы в полном объеме, но не более 105 тысяч рублей – это предельный размер компенсационных выплат, - рассказал начальник управления газификации агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Данила Вертопрахов. - В программу попадают автомобили не старше 15 лет, которые зарегистрированы в Сахалинской области. Еще один немаловажный нюанс - переоборудование должна проводить специализированная организация.

На первоначальном этапе, пояснил Данила Вертопрахов, расходы по переводу автомобилей на газ будут компенсировать жителям Южно-Сахалинска. Впоследствии такую практику решено распространить и на другие районы области. В частности, сейчас в Анивском, Корсаковском, Невельском, Долинском и Холмском городских округах изучаются потребности по переоборудованию на газомоторное топливо автотранспорта, который регулярно посещает Южно-Сахалинск и имеет возможность заправляться на АГНСК областного центра. Свои заявки автовладельцы могут оставлять в местных администрациях, которые будут обобщаться и передаваться в агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области.

Напомним, ранее инициативу о переводе автомобильного транспорта на газ в российских субъектах поддержал Президент Владимир Путин.

- У нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно. Кроме того, этот вид топлива более чист в экологическом плане. Перевод автомобилей на газ создаст для экономики России конкурентные преимущества, поэтому нужно поддержать эту тенденцию, в том числе в регионах страны, – подчеркнул глава государства на заседании Госсовета в декабре 2017 года.