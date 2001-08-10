День открытых дверей пройдет в налоговой службе Южно-Сахалинска
Межрайонная ИФНС России №1 по Сахалинской области приглашает горожан на дни открытых дверей, в рамках которых можно получить консультации о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ. Первое мероприятие состоится 23 марта в областном центре.
Как сообщили ТИА «Острова» в межрайонной ИФНС России №1 по Сахалинской области, все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто обязан декларировать полученные ими доходы, в какие сроки, а также ответят на другие вопросы граждан по теме НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.
По всем вопросам необходимо обращаться в инспекцию по адресу: улица Ленина, 105А, операционный зал №2. Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-22-22 или на сайте ФНС России.
Дни открытых дверей в налоговой службе пройдут:
- 23 марта с 9.00 до 20.00,
- 24 марта с 10.00 до 15.00,
- 23 апреля с 9.00 до 20.00,
- 24 апреля с 9.00 до 20.00.
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