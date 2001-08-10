Квест «Крым» пройдет в Южно-Сахалинске
24 марта в Южно-Сахалинске пройдет квест «Крым». Мероприятие посвящено четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Организаторы – МБУ «Центр молодежных инициатив» - приглашают горожан всех возрастов принять участие в квесте. Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.
Участникам необходимо будет пройти по разработанному маршруту: клубы ЦМИ: «Альтаир», «Аэлита», «Бумеранг», «Данко», молодежная гостиная «Камин» и Сахалинская областная универсальная научная библиотека. На каждой из тематических станций (а они будут посвящены, например, географии, краеведению, истории, достопримечательностям, литературе и кино) участников ждут теоретические и практические задания.
По правилам командам дается 10 минут на прохождение одной станции, без учета времени в пути. У участников будет возможность заработать дополнительные баллы. Для этого необходимо сделать фото (но не более 5 штук) команды в полном составе на фоне городских мест, связывающих Крым и Сахалин. Снимки необходимо разместить в Instagram с хэштегом #СахалинКрым и также прислать скриншот на номер телефона 89025757677 (WhatsApp).
Организаторы отмечают, что при подведении итогов квеста будет учитываться не скорость прохождения станций, а количество набранных баллов.
По правилам в команде должно быть от трех до пяти человек. К участию допускаются горожане всех возрастов, однако обязательное условие – капитан команды должен быть от 14 до 30 лет.
Для удобства участников организаторы предусмотрели несколько способов регистрации: заполненную форму заявки можно отправить в электронном виде по адресу e.shestakova@yuzhno-sakh.ru (c пометкой «Крым») или заполнить заявку через специальную форму, по телефону 312-681 или по адресу Невельская, 31, каб.22. Заявки принимаются до 23 марта. Зарегистрироваться также можно в день проведения мероприятия, стол регистрации будет работать с 12:30 до 13:00 в ЦМИ (ул. Невельская, 31). Старт в 13:00, подведение итогов в 17:30 на базе молодежной гостиной «Камин» (ул. Поповича, 20А).
По итогам прохождения квеста команды, занявшие первые три места, будут награждены памятными подарками.
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