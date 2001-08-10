Эксперт Silamedia научит журналистов комбинировать инфоповоды, спикеров и стили подачи
Что такое сторителлинг и как донести информацию с помощью одной лишь истории, расскажет участникам первого международного медиафорума эксперт Silamedia, преподаватель института издательского дела и журналистики Высшей школы печати и медиаиндустрии (Москва) Татьяна Попова. Эксперт проведет мастер-класс «Мультимедийный бариста», который состоится 12 апреля в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе международного медиафорума российских островов
Справка: Тренинг «Мультимедийный бариста» – это интерактивная игра с вовлечением всех участников. Каждый сетевой автор, журналист и блогер похож на бариста. Только мастер кофейных дел смешивает сорта, типы обжарки зерен, экспериментирует с водой, температурой, разными ингредиентами, а мы комбинируем информационные поводы, спикеров, мультимедийные форматы и стили подачи.
По словам эксперта, участники мастер-класса научатся создавать интересный и запоминающийся контент, который будет не только неповторимым, но востребованным.
- Как мы этого добьемся? Будем экспериментировать, как бариста, который для получения вкусного напитка смешивает разные сорта кофе, воду и другие ингредиенты. Мы попробуем поработать с мультимедийными форматами, информационными поводами и стилями подачи, - рассказала Татьяна Попова.
Получив приглашение на медиафорум, эксперт сразу согласилась отправиться на остров. Сахалин для Поповой место не новое: есть и старые друзья, и любимые места.
- Сахалин — это особенное место. Здесь душевные люди, есть старые друзья, сильные журналисты. Очень рада, что снова встречусь с этим волшебным краем, смогу привезти туда новые идеи, подходы к работе и интерес к мультимедийному сторителлингу, - отметил эксперт.
Первый международный медиафорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области. Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.
В состав организационного комитета первого международного медиафорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг «ФедералПресс». Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.
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