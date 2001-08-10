42 семьи из Южно-Сахалинска получили ключи от новых квартир
Реализация муниципальной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, подлежащего сносу, продолжается в Южно-Сахалинске. С нынешнего года ключи от квартир в новостройках будут вручать горожанам, чьи жилые помещения были признаны непригодными для проживания после 1 января 2012 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
В два 4-этажных дома на улицах Тихой и Южно-Сахалинской в 25-м микрорайоне областного центра уже переезжают 42 семьи (78 человек) с улиц Невельской, Авиационной, Центральной, Ленина, Хлебной, Буюклы, Бумажной и Украинской.
В 2017 году в городском округе завершилась реализация муниципальной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которое было признано таковым до 2012 года, и проводилось в рамках указов президента России.
- Мы продолжаем работу в этом направлении. Реализация программных мероприятий продолжается. В настоящее время на заселение предоставлено 4 тыс. кв. метров. До конца лета планируется сдать в эксплуатацию еще 7 домов в 25-м микрорайоне областного центра, - рассказала начальник МКУ «Управление жилищной политики» Елена Федотова.
Южносахалинка Ирина Ушенко стала одной из первых, кто получил ключи от нового жилья в этом году:
- Я проживала в ветхом доме № 42 на ул. Невельской. Переезда ждала с нетерпением. Хоть уже и получила ключи, а поверить в это все еще не могу. Новая квартира меня полностью устраивает: чисто, красиво. Возможно, в глубине души мне хотелось бы жить в центре, но понимаю, что Южно-Сахалинск - город небольшой, здесь все в шаговой доступности, поэтому рада переезду.
Радостное событие коснулось и семьи пенсионерки Александры Ким, которая тоже переехала в новую 3-комнатную квартиру из ветхого дома. Жить она будет здесь с детьми.
- Новость о скором переезде для нас была неожиданной. Хотя мы очень этого хотели, все равно сначала не поверили. А потом обрадовались очень. Квартира хорошая, нравится. Переезжать будем поэтапно, уже собираем вещи, - сказала Александра Ким.
Новоселам предоставили жилье площадью, равнозначной той, что они занимали раньше. Квартиры в домах 2- и 3-комнатные.
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