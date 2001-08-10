Углегорские дошкольники призвали водителей к соблюдению ПДД

Сотрудники полиции Углегорска совместно с дошкольными образовательными учреждениями проводят различные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На этот раз, одним из таких мероприятий, стала акция «Письмо водителю».

Как рассказали ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, целью акции стало привлечение внимания водителей к обеспечению безопасности детей на дороге и в автомобиле. Данное мероприятие проводилось совместно с воспитателями и воспитанниками детского сада №27 Углегорска, вблизи дошкольного учреждения.

К проведению акции дети подготовились заранее. Они совместно со своими родителями написали письма для водителей с призывами к соблюдению правил дорожного движения.

В ходе мероприятия дошкольники вручали свои письма автомобилистам и призывали их всегда быть внимательными при управлении транспортным средством. В тоже время, инспектор ДПС напомнила участникам акции о неукоснительном соблюдении правил перевозки детей в автомобиле и о недопущении управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Автолюбители были проинформированы о приближающихся весенних каникулах, во время которых дети больше свободного времени будут проводить на улице, играть на дворовых территориях, чаще встречаться на пешеходных переходах, что требует от водителей большего внимания при управлении автомобилем.

Участники акции с радостью принимали письма от детей и с пониманием прислушивались к их призывам и словам инспектора ДПС.