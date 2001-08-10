Для холмских школьников провели занятие сотрудники ГИБДД

В преддверии весенних каникул, сотрудниками ГИБДД и инспекторы ПДН посетили школы города Холмска и района, где госавтоинспекторы напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о правилах перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом ТИА «Острова» сообщили УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

При этом акцентировали внимание как правильно и безопасно вести себя на улицах во время каникул. Инспекторы ДПС, совместно со школьниками разобрали различные ситуации, которые могут подстерегать их на проезжей части дороги. Сотрудники ПДН рассказали школьникам об административной и уголовной ответственности. Юным пешеходам напомнили и об использовании световозвращающих элементов на одежде, которые повышают безопасность в темное время суток. Дети активно участвовали в обсуждении, задавали сотрудникам интересующие их вопросы, на которые получали объективные ответы. Подростки просмотрели обучающие фильмы о ПДД под названием «Пешеходный переход», «Безопасные игры вблизи дороги».

Для закрепления, имеющихся знаний, сотрудники ГИБДД вручили школьникам памятки юных пешеходов, закладки с правилами дорожного движения и световозвращающие значки.

В свою очередь, ученики поблагодарили полицейских и заверили, что будут соблюдать ПДД и обязательно напомнят о них своим близким.