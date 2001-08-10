Пострадавшей семье из Синегорска окажут материальную помощь

Пострадавшее от схода снега имущество синегорцев восстановят за счет средств коммунального предприятия. После поступления информации о случившемся с семьей связались специалисты администрации Южно-Сахалинска и предложили оказать помощь, а также договорились о расширенной встрече на месте происшествия с представителями управляющей компании, руководителями отдела по управлению территорией и отдела по работе с гражданами. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

Как пояснили представители управляющей компании, дом примыкает к сопке, проезд спецтехники с обратной стороны дома к крыше основательно затруднен. Сейчас в оперативном порядке решается вопрос установки деревянных конструкций для защиты людей и окон на период сбивания наледи с крыш здесь и по другим адресам села, расположенным на аналогичном рельефе.

По итогам сегодняшней встречи семье, имущество которой пострадало от схода снега, предложено либо провести работы по замене стеклопакета за свой счет с последующим возмещением в течение недели затрат, либо доверить организацию всех работ коммунальному предприятию.

Семья также проинформирована о мерах социальной поддержки по линии администрации областного центра.

Кроме того, на рассмотрение административной комиссии подготовлен пакет документов о привлечении руководства МУП «ЖЭУ-10» к ответственности за несвоевременное исполнение своих обязанностей. Вместе с тем в администрации подчеркивают, что меры административного реагирования не освобождают компанию от обязанности произвести расчистку крыш в оперативном порядке.

Напомним, за своевременную расчистку дворовых территорий и кровель отвечают управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие жилой фонд.

В случае, если УК или ТСЖ игнорирует ваше обращение, оставить информацию можно в управлении мониторинга городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 1-7) в рабочее время или обратиться на телефон единой диспетчерской службы 112. Кроме того, обращения о неудовлетворительном качестве работы вашей УК или ТСЖ можно направить в Государственную жилищную инспекцию по Сахалинской области: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, каб. 220.

Замечания по расчистке принимаются в департаменте городского хозяйства по телефону 300-464 (доб. 1-7), а также в официальных группах администрации Южно-Сахалинска в социальных сетях «ВКонтакте».