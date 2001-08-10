На Сахалине и Курилах снижается количество зарегистрированных потребителей наркотиков
Заседание региональной антинаркотической комиссии провел первый заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Антон Волошко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Подводя результаты прошлогодней работы по противодействию незаконному обороту наркотических веществ, участники мероприятия отметили ряд положительных моментов. Например, на островах продолжает снижаться количество зарегистрированных потребителей – на 1,8 процента по сравнению с 2016 годом. Уменьшилось число женщин-наркоманов. Во многом эта тенденция связана с увеличением доступности и улучшением качества наркологической помощи, а также с развитием системы реабилитации, как медицинской, так и социальной. Снижается и количество несовершеннолетних, которые впервые были замечены в употреблении наркотиков. Случаи заболевания наркоманией среди детей в возрасте 10-14 лет, как и в 2016 году, не регистрировались.
- В это же время ситуация остается непростой, - отметил Антон Волошко. - На 20 процентов выросло количество зарегистрированных соответствующих преступлений. Опрос среди жителей области показал: большинство людей считает, что достать наркотические вещества на островах не составляет труда. Это очень тревожный сигнал.
В 2017 году на территории области проведен оперативно-профилактические акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Без наркотиков», «Дети России-2017». Островным учащимся прочитали более 3000 лекций, 570 раз сотрудники УВД выступали на родительских собраниях. Участники комиссии отметили, что необходимо искать новые действенные формы профилактической работы. В частности, на заседании была озвучена следующая инициатива - предоставить определенные преимущества при поступлении в профессиональные и высшие учебные заведения молодым людям, которые благополучно пройдут социально-психологическое тестирование и профилактические медосмотры, нацеленные на выявление потребителей наркотиков.
Первый заместитель губернатора подчеркнул, что необходимо совершенствовать работу по реабилитации наркозависимых, в том числе ту, которую проводят некоммерческие организации. Однако основную роль здесь должна играть наркологическая служба. Ее возможности в ближайшее время существенно возрастут в связи с началом работы отделения реабилитации наркозависимых в поселке Вахрушев, отметил в выступлении министр здравоохранения Алексей Пак.
Участники заседания утвердили проект доклада о наркоситуации в Сахалинской области в прошлом году и определили основные задачи на текущий год.
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