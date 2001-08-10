Второе открытое первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм пройдет в Южно-Сахалинске
25 марта в 11.00 в гимназии №3 (г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 8, актовый зал) состоится второе открытое первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм среди школьных команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде Родные острова».
Основной целью открытого первенства Сахалинской области по интеллектуальным играм является создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала подростков и молодёжи. Играми первенства стали:
- Что? Где? Когда? – классический формат, состоящий из 3 туров и 15 вопросов.
- Брейн-ринг – командная кнопочная игра, отбор на которую происходит по результатам первых двух туров «Что? Где? Когда?».
- Командное интеллектуальное многоборье. Письменный комплект заданий, состоящий из нескольких блоков, на выполнение которых командам отводится 1 час.
- Индивидуальная Своя Игра. Состоит из 2 этапов. На первом письменном этапе игрокам предлагается дать ответы на 5 вопросов разных уровней сложности в 10 темах, по итогам которого дальше проходят 10 сильнейших игроков. На втором этапе борьба продолжится в кнопочном формате.
- Хамса – состязание, основанное на Своей игре. Игроки команд по очереди выходят и садятся за игровую кнопку. Сложность игры состоит в тайном раунде, где игрокам понадобится немалая доля удачи, чтобы найти «свою» тему. А в последнем раунде игрокам нужно показать еще смекалку и расчётливость.
Победители первенства отправятся в Санкт-Петербург и будут защищать честь Сахалинской области на чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?». Поездка состоится благодаря помощи регионального фонда «Родные острова».
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