Второе открытое первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм пройдет в Южно-Сахалинске

25 марта в 11.00 в гимназии №3 (г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 8, актовый зал) состоится второе открытое первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм среди школьных команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде Родные острова».

Основной целью открытого первенства Сахалинской области по интеллектуальным играм является создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала подростков и молодёжи. Играми первенства стали:

Что? Где? Когда? – классический формат, состоящий из 3 туров и 15 вопросов. Брейн-ринг – командная кнопочная игра, отбор на которую происходит по результатам первых двух туров «Что? Где? Когда?». Командное интеллектуальное многоборье. Письменный комплект заданий, состоящий из нескольких блоков, на выполнение которых командам отводится 1 час. Индивидуальная Своя Игра. Состоит из 2 этапов. На первом письменном этапе игрокам предлагается дать ответы на 5 вопросов разных уровней сложности в 10 темах, по итогам которого дальше проходят 10 сильнейших игроков. На втором этапе борьба продолжится в кнопочном формате. Хамса – состязание, основанное на Своей игре. Игроки команд по очереди выходят и садятся за игровую кнопку. Сложность игры состоит в тайном раунде, где игрокам понадобится немалая доля удачи, чтобы найти «свою» тему. А в последнем раунде игрокам нужно показать еще смекалку и расчётливость.

Победители первенства отправятся в Санкт-Петербург и будут защищать честь Сахалинской области на чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?». Поездка состоится благодаря помощи регионального фонда «Родные острова».