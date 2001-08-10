Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2018
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17:09, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Второе открытое первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм пройдет в Южно-Сахалинске

25 марта в 11.00 в гимназии №3 (г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 8, актовый зал) состоится второе открытое первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм среди школьных команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде Родные острова».

Основной целью открытого первенства Сахалинской области по интеллектуальным играм является создание условий для проявления интеллектуально-творческого потенциала подростков и молодёжи. Играми первенства стали:

  1. Что? Где? Когда? – классический формат, состоящий из 3 туров и 15 вопросов.
  2. Брейн-ринг – командная кнопочная игра, отбор на которую происходит по результатам первых двух туров «Что? Где? Когда?».
  3. Командное интеллектуальное многоборье. Письменный комплект заданий, состоящий из нескольких блоков, на выполнение которых командам отводится 1 час.
  4. Индивидуальная Своя Игра. Состоит из 2 этапов. На первом письменном этапе игрокам предлагается дать ответы на 5 вопросов разных уровней сложности в 10 темах, по итогам которого дальше проходят 10 сильнейших игроков. На втором этапе борьба продолжится в кнопочном формате.
  5. Хамса – состязание, основанное на Своей игре. Игроки команд по очереди выходят и садятся за игровую кнопку. Сложность игры состоит в тайном раунде, где игрокам понадобится немалая доля удачи, чтобы найти «свою» тему. А в последнем раунде игрокам нужно показать еще смекалку и расчётливость.

Победители первенства отправятся в Санкт-Петербург и будут защищать честь Сахалинской области на чемпионате России по игре «Что? Где? Когда?». Поездка состоится благодаря помощи регионального фонда «Родные острова».

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