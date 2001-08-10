Современный детский сад торжественно открыли в Южно-Курильске

Рассчитанное на 150 мест дошкольное учреждение получило имя «Солнышко». Такое название ему выбрали жители острова Кунашир в ходе специального голосования. А право разрезать традиционную красную ленту отдали будущим воспитанникам, которых на торжественную церемонию привели родители. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

В новом детском саду откроют 6 групп для дошколят. Кроме того, будет действовать и группа раннего развития, куда родители смогут отдавать своих детей в возрасте от полутора лет. Работу в учреждении получат 42 специалиста.

- В «Солнышке» есть свой бассейн. При поддержке инструктора дети уже в раннем возрасте могут учиться плавать. Примечательно, что при этом они могут любоваться прекрасными видами вулкана Менделеева, на который выходят окна бассейна, - рассказала заведующая детским садом Алена Ветрова. – Новый садик имеет большие актовый и спортивный залы, оснащенные передовым оборудованием медицинский кабинет и пищеблок, оранжерею, развивающие игровые площадки и интерактивные доски.

Высокую оценку новому детскому саду дали и сами курильчане. У супругов Марины и Сергея Сокол сюда вскоре пойдут оба ребенка. Поэтому родители придирчиво и тщательно осмотрели не только группы, но и различные вспомогательные помещения.

- Остались самые лучшие впечатления, будем рады водить детей в «Солнышко». Здесь абсолютно все новое – от оборудования в пищеблоке и медицинского кабинета до игрушек в группах. Здание большое, помещения просторные, внутри очень тепло, значит, ребятам будет хорошо и удобно, - поделилась эмоциями от увиденного семья жителей Кунашира.

- Это прекрасное современное здание, где созданы комфортные условия для воспитания юных курильчан, - согласился с мнением губернатор Олег Кожемяко, который в ходе рабочей поездки в район принял участие в торжественной церемонии. – Немаловажно, что ввод еще одного детского сада на Кунашире позволит ликвидировать существовавшую здесь очередность в дошкольные учреждения для детей старше 2 лет. Поздравляю жителей Южно-Курильска с ярким событием. Впереди у нас новая задача - по строительству на Кунашире сада ясельного типа. Его проектированием займется местная администрация.

К поздравлениям в адрес курильчан присоединился исполняющий обязанности мэра Южно-Курильского округа Константин Бутаков. В этом году, отметил он, также состоится открытие детского сада-школы на соседнем острове Шикотан.