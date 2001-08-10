Жителям первых арендных домов на курильском острове Шикотан вручили ключи

Торжественная церемония ввода двух новостроек состоялась накануне в селе Малокурильском на улице Студенческой. Дома были построены в течение года. Они полностью готовы к заселению – во внутренних помещениях выполнен весь комплекс отделочных работ. Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора области.

Новоселами стали 48 семей – это работники здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также правоохранители и сотрудники пограничной службы. Ключи курильчанам вручил губернатор региона Олег Кожемяко, прибывший в Южно-Курильский район с рабочей поездкой.

- Для нас это самое главное событие, ждали его с большим нетерпением, - признается Анастасия Серебряная, получившая ключи от просторной трехкомнатной квартиры одной из первых. Сюда женщина, которая работает в местной школе детским психологом, переехала с двумя дочерями из старого деревянного дома.

- Слава богу, в прошлом остались наши многочисленные коммунальные неудобства. Конечно, разница огромная – смотрите какой тут простор, большие комнаты и коридоры, есть два застекленных балкона, в ванной и туалете уже стоит сантехника. Заезжай и живи. Конечно, мы очень довольны, тем более, что жилье надежное – из прочного железобетона, - говорит Анастасия.

- Уверена, с новой квартирой у нас будет новая, совершенно другая жизнь, - это слова еще одной жительницы Шикотана, Татьяны Бобрышевой, работающей школьным учителем. - Ощущение радости возникает уже при входе в подъезд, - делится она своими ощущениями. Рассказывает, что прежняя квартира была тесной для семьи из четырех человек – всего 36 квадратных метров. Площадь новой – более чем вдвое больше - 86 «квадратов».

Всего в двух домах, построенных «под ключ», – 48 квартир. Из них - 9 однокомнатных и столько же - трехкомнатных, а также 30 – двухкомнатных. На все в сумме приходится более 3 тысяч квадратных метров.

Построено жилье по энергосберегающей технологии. Для него выбран монолитный конструктив. Это имеет особое значение для Шикотана, расположенного в сейсмоопасной зоне – строения способны выдержать даже мощные подземные толчки силой до 9 баллов. Особая японская технология использована для фасада наружных стен. Усиленное покрытие в состоянии противостоять типичным для этой местности сильным ветрам, отмечают строители.

Стоимость проживания в домах будет на 50 процентов ниже среднерыночной. Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 4500 рублей, двухкомнатной – в 6500 рублей, а трехкомнатной – в 7500 рублей. По мнению курильчан, такие суммы для семейного бюджета необременительны. В расчет берется и то, что у обладателей квартир возникает важное преимущество – жилье впоследствии можно выкупить в собственность, оформив ипотеку под нулевой процент.

Всего в Южно-Курильском районе сегодня возводятся 14 домов и 272 квартиры, предназначенные для сдачи в коммерческий найм, сообщил Антон Ли, исполнительный директор Сахалинского ипотечного агентства. 8 новых домов появятся на острове Кунашир в селе Отрада и столько же - на Шикотане, где сложилась высокая потребность в жилье.

- Строительство нового жилья – важное условие для развития островов, повышения комфортности проживания на этих землях. Сейчас арендные квартиры предоставляются работникам бюджетной сферы и пограничникам. Считаю, что перечень категорий получателей необходимо расширять, давая такие возможности и тем, кто занят на производствах. Кроме того, в Южно-Курильском районе, как и в целом по области продолжится реализация программы переселения из аварийного жилья, - сказал губернатор региона Олег Кожемяко. - С вводом социальных объектов и жилых домов, новых производств, развитием транспортной инфраструктуры Курильские острова должны обрести совершенно иной, современный облик. Уже в обозримой перспективе на Шикотане начнут работать два новейших рыбоперерабатывающих завода. Для повышения надежности транспортного сообщения с островами спроектированы два грузопассажирских судна, поставлена задача по приобретению самолетов, которые будут способны выполнять прямые авиарейсы из Южно-Сахалинска на Шикотан, - добавил глава региона. - Поздравляю вас с этим замечательным праздником, новосельем! Хочу пожелать успехов, радости и семейного пополнения, - завершил он свое обращение к курильчанам.