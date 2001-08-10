Реабилитационный центр для наркозависимых откроется в апреле на Сахалине

В поселке Вахрушев почти все готово для приема пациентов. На первом этапе восстановительный курс в государственном реабилитационном центре для наркозависимых смогут одновременно проходить двадцать человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Повысить эффективность работы с теми, кто только начал или начинает принимать наркотики, призвал президент России Владимир Путин.

- Необходимо решать проблемы освобождения от наркотической зависимости людей, но исключительно медицинскими мерами здесь не справиться, – сказал глава страны на заседании Президиума Государственного Совета, посвященного антинаркотической политике. - Нужна последующая социальная реабилитация, возвращение к нормальной, полноценной жизни.

Поселок Вахрушев не случайно выбран местом реабилитации наркозависимых. Здесь, вдали от соблазнов больших городов, пациенты смогут поправить здоровье и избавиться от пагубных пристрастий. Новое учреждение разместили в окруженном лесом здании бывшей участковой больницы. Провели капитальный ремонт. Заменили инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку, установили новое оборудование в пищеблоке.

- Процесс медико-социальной реабилитации длительный, до полугода, – отметил заведующий отделением реабилитации Антон Манохин. - Поэтому для пациентов созданы комфортные условия: палаты двухместные, в каждой туалет, душ.

- В нашем новом центре, который вскоре откроется в поселке Вахрушев, наши пациенты будут заново учиться нормально жить в обществе, с помощью специалистов восстанавливать психическое, физическое и социальное состояние, – поясняла медицинский психолог областного наркологического диспансера Татьяна Грибанова. - Подходы будут использоваться разные, в том числе, индивидуальная работа с психологом. Будут и групповые программы. Важно совместное обсуждение чувств и эмоций, когда пациенты, которые уже давно находятся в состоянии ремиссии, рассказывают о своих ощущениях людям, только вступающим на путь реабилитации.

В реабилитационной программе серьезная роль отведена трудотерапии и занятиям спортом. Поэтому около здания с наступлением тепла появится приусадебный участок, на котором будут работать пациенты. Возможности для трудотерапии будут созданы и в здании, здесь выделены помещения под мастерские. Есть в центре и тренажерный зал, укомплектованный необходимым оборудованием.

- Преобразилось и здание, которое прежде занимала участковая больница, - рассказала жительница поселка, сотрудница реабилитационного центра Елена Яковченко. - Оно стало современным, выглядит, как новое.

- При наборе сотрудников мы отдаем приоритет жителям близлежащих населенных пунктов, - рассказал главный врач областного наркологического диспансера Анатолий Байдраков. – Нам звонят наркологи из разных населенных пунктов региона. Коллеги интересуются, когда откроется центр, они готовы направлять в новое учреждение пациентов.