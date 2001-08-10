Дополнительные проверки пожарной безопасности проведут в торговых центрах Сахалина
На Сахалине в связи с трагедией в Кемерово проведут дополнительные проверки пожарной безопасности в торговых центрах. Такое поручение дал губернатор региона Олег Кожемяко в ходе сегодняшнего рабочего совещания с руководителями органов исполнительной власти. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалиснкой области.
Во второй половине дня в воскресенье 25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово вспыхнул мощный пожар. Ликвидировать его удалось лишь через несколько часов усилиями более полутысячи пожарных. Значительная часть помещений комплекса полностью выгорела, обрушилась кровля на площади 600 квадратных метров. Сообщается о 37 погибших. Медицинская помощь была оказана 50 пострадавшим.
- В связи с произошедшей трагедией в Кемерово необходимо в самое ближайшее время провести дополнительные проверки соблюдения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах на территории Сахалинской области. Объекты массового посещения должны быть надежно защищены от возникновения подобных ситуаций. Важно еще раз проверить наличие в них необходимых средств спасения и пожаротушения, уделив особое внимание отработанным схемам быстрой эвакуации людей и готовности персонала грамотно и четко действовать при пожаре. Это совместная задача государственного пожарного надзора, агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности области, а также министерства торговли, - подчеркнул глава островного региона Олег Кожемяко.
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