Первенство области по настольному теннису прошло в Южно-Сахалинске
Первенство Сахалинской области по настольному теннису прошло в Южно-Сахалинске в минувшие выходные. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В этом году за пьедестал почёта поборолось рекордное количество юных теннисистов. Мастерство владения ракеткой демонстрировали спортсмены из Холмского, Долинского, Углегорского, Поронайского районов и областного центра.
На церемонии открытия соревнований начинающих спортсменов приветствовала главный судья Людмила Бондарь. В первую очередь она пожелала ребятам набираться опыта, ведь без этого не будет успеха и больших побед.
Всего медали турнира оспорили 26 человек, из них 14 мальчиков и 12 девочек. Самому старшему участнику - 12 лет, а младшему - всего 7.
Максим Ем первый раз участвует в соревнованиях. Теннисом начал заниматься год назад по совету отца, который также не равнодушен к данному виду спорта.
- Мне нравится. Это очень интересное и подвижное направление. Здесь нужно быть энергичным, выстраивать тактику, чтобы твой соперник не смог отразить атаку, - поделился семилетний Максим. – Пока самое сложное для меня – это отбивать, с подачей проще. Но у меня ещё всё впереди. Главное больше тренироваться и тогда всё получится.
Спортсмены состязались как в личном, так и парном (мужском и женском) разрядах. Также миникадеты настольного тенниса сразились в смешанных парах.
По итогу спортивных баталий лучший результат среди юношей показал Эрик Федиско из Холмска. Победу ему уступил южносахалинец Антон Сон. Третье место разделили Матвей Апальков из областного центра и холмчанин Леонид Нюхневич.
Среди представительниц прекрасного пола в личном зачёте равных не было Дарье Пак из Южно-Сахалинска. Серебро завоевала Анна Полежаева (Холмск), а бронзу – Анжелика Нагнибеда (Южно-Сахалинск) и София Дудка (Долинск).
В парных поединках высший пилотаж показал дуэт Ивана Масленникова (Долинск) и Антона Сон. Второе место завоевали Эрик Федиско и Леонид Нюхневич, а почётное третье – южносахалинские пары Матвей Апальков и Павел И, Владислав Новиченок и Захар Приданников.
Среди женских пар победу одержал союз Дарьи Брусенцевой (Шахтёрск) и Анны Полежаевой, сместив на вторую позицию Анжелику Нагнибеда и Дарью Трушину (Южно-Сахалинск). Бронзовые медали разделили долинские спортсменки София Кребс и София Дудка, а также Дарья Пак (Южно-Сахалинск) и Алина Понкратьева (Долинск).
В миксах золото завоевали Эрик Федиско и Анна Полежаева, серебро – Антон Сон и Дарья Пак, а бронзу - Матвей Апальков и Анжелика Нагнибеда, Дарья Трушина и Павел И.
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