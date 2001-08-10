Российские рыбаки заплатили 42 миллиарда рублей налогов

В 2017 году основные экономические показатели рыбопромышленных предприятий совпадают с прогнозом ВАРПЭ, который был представлен на заседании коллегии Росрыболовства по итогам работы отрасли в 2016 году. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как было указано в прогнозе ВАРПЭ, в 2017 году произойдёт торможение финансово-экономических показателей отрасли в связи с прекращением девальвационного эффекта и снижением отпускных цен на важнейшие виды промысла.

По данным Росстата, в 2017 году оборот отрасли вырос всего на 6,6 % и составил 310,1 миллиарда рублей, в то время как в 2016 году аналогичный показатель составлял 7,8 %, а в 2015 году – 58 %. Ещё существеннее замедлился прирост отраслевой прибыли: отраслевой сальдированный результат в 2017 году составил 83,4 миллиарда рублей (прирост – 0,5 %), в то время как в 2016 году этот показатель вырос на 32,4 % (с 62,7 миллиардов рублей до 83 миллиардов рублей), а в 2015 году отраслевая прибыль вообще увеличилась с 11,1 миллиардов рублей до 62,7 миллиардов рублей).

Прогноз ВАРПЭ предполагал прирост фискальных поступлений рыбопромышленных предприятий в 2017 году, что подтверждается данными ФНС. Налоговые поступления предприятий рыбопромышленного комплекса в 2017 году выросли на 8 % и составили 42 280 миллионов рублей (в 2016 году – 39 154,7 миллионов рублей). Рост фискальной отдачи предприятий по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» произошёл несмотря на предусмотренную обязательствами России при вступлении в ВТО полную отмену с 2017 года вывозных таможенных пошлин. В 2016 году объём уплаченных вывозных таможенных пошлин составил 5 600 миллионов рублей, в 2017 году вывозные таможенные пошлины не начислялись и не взимались. Тем не менее, общий объём фискальных платежей рыбопромышленных предприятий не только не сократился, но даже увеличился.

Увеличение фискальных поступлений рыбопромышленных предприятий произошло за счёт двух видов платежей – налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и платежей в социальные фонды (Пенсионный фонд, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Федеральный фонд социального страхования). Поступления по НДФЛ выросли с 9 388 миллионов рублей в 2016 году до 10 392 миллионов рублей в 2017 году – на 10,7 %. Ещё более внушительным был прирост обязательных социальных платежей – с 10 794 миллионов рублей в 2016 году до 16 997 миллионов рублей в 2017 году (на 57,5 %). В целом фискальные платежи, которые по своему экономическому содержанию являются «налогами на заработную плату» выросли в 2017 году на 25,7 %. В период с 2015 по 2017 годы «налоги на заработную плату» по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» возросли с 11 257 миллионов рублей до 27 389 миллионов рублей – в 2,5 раза.

В 2017 году возросли платежи и по другим видам фискальных платежей. Поступлений по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов возросли с 2 113 миллионов рублей в 2016 году до 2 267 миллионов рублей (на 7 %), поступления по налогу на прибыль возросли с 5 121 миллионов рублей до 5 478 миллионов рублей (на 7 %), поступления по единому сельскохозяйственному налогу возросли с 4 520 миллионов рублей до 4 960 миллионов рублей (на 9,7 %).

Итоги 2017 года показали достоверность ещё одного важного прогноза ВАРПЭ, сделанного в марте 2016 года. В соответствии с прогнозом ВАРПЭ, в 2017 году должно было произойти существенное сокращение долгосрочных финансовых вложений рыбопромышленных предприятий. По данным Росстата, долгосрочные финансовые вложений предприятий отрасли сократились в 2017 году с 36,8 миллиардов рублей до 19,1 миллиарда. Значительная часть соответствующих финансовых активов предприятий использовалась на «крабовых аукционах» в мае 2017 года, а также для подготовки проектов для получения инвестиционных квот.

В ВАРПЭ завершается работа над прогнозом финансово-экономических результатов рыбопромышленного комплекса в 2017 году. Соответствующий прогноз – в отличие от предыдущего – будет состоять из двух вариантов: вариант сохранения «исторического принципа» в рыбной отрасли и вариант отказа от действующих в период 2007 – 2017 годов базовых законодательных принципов.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул: «Сейчас мы обсуждаем совместно с ФНС несколько важных инициатив в сфере налогового администрирования на рыбном рынке и, предположительно, в конце марта эти инициативы озвучим. Возможно, мы сделаем это на заседании коллегии Росрыболовства 29 марта, когда будут подводиться результаты работы отрасли в прошлом году».