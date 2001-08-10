Директор ногликской телестудии проедет через весь Сахалин ради медиафорума

Со всех уголков Сахалинской области и страны продолжают поступать заявки на участие в первом международном медиафоруме российских островов, который пройдет 12-13 апреля. Одной из первых на предстоящее мероприятие зарегистрировалась директор НБУ «Ногликская телевизионная студия» Оксана Борченко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе проекта.

- Я считаю, что первый международный медиафорум российских островов – важнейшее событие для медиасообщества Сахалинской области. Ногликское телевидение – это небольшое местное СМИ. Однако мы стараемся развиваться. Я зарегистрировалась на медиафорум сразу же, как только о нем узнала. Никогда не участвовала в мероприятиях такого уровня, поэтому не могла не воспользоваться случаем. Туда приедут такие профессионалы, что даже страшно приходить. Уверена, что мастер-классы помогут мне приобрести бесценные знания и опыт. Каждый раз, как только организаторы форума делятся новой информацией, мы стараемся рассказать об этом нашим зрителям. На время поездки в Южно-Сахалинск на предстоящее мероприятие выпадает эфир в Ногликах. Надеюсь на профессионализм своего коллектива. Уверена, они будут держать в курсе событий жителей нашего района. До Южно-Сахалинска от нас путь неблизкий. Отправимся на форум 11-го апреля, чтобы 12-го числа утром попасть на мероприятие. Как говорится, с корабля на бал. Но я считаю, что это того стоит, - рассказала Оксана Борченко.

Первый международный медиафорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня. В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом.

В состав организационного комитета первого международного медиафорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг "ФедералПресс". Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.