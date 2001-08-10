Депутаты обсудили с работниками культуры проблемы малых театров

В преддверии профессионального праздника работников культуры РФ, который состоялся в минувшее воскресенье, островные парламентарии посетили «Сахалинский театр кукол». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной думе.

Сахалинский театр кукол был образован в 1981 году. 6 лет тому назад театр получил постоянную прописку в специально приспособленном для этого здании, где сегодня царят уют и тепло, а кукольные представления параллельно проходят сразу на двух сценах.

В сопровождении директора театра Инги Костановой островные парламентарии с интересом прошлись по всем помещениям, заглянув в святая святых – театральную мастерскую, в которой из обычных деревяшек появляются на свет герои новых театральных постановок. В соседнем помещении им шьют уникальные наряды, а в бутафорском цеху они буквально на глазах оживают. С особым трепетом за опытными руками мастеров-бутафоров следил спикер островного парламента Андрей Хапочкин.

- Я ведь тоже лепить люблю и делаю это довольно неплохо, - признается спикер, внимательно рассматривая слепленные из папье-маше кукольные лица.

Особое внимание гостей привлекли объемные раздвижные шкафы, в которых хранится главное богатство театра - куклы-марионетки. От огромных, почти в натуральный человеческий рост кукол до совсем крошечных. Депутат Виктория Кривошеева не удержалась от соблазна выступить в роли кукловода. Благо, хозяева кукол ей это позволили. В ее руках забавная кукла-пчелка с помощью хитроумных приспособлений ожила и вальяжно вышагивала по театральному коридору. Для первого раза получилось очень даже неплохо. В прошлом году в театре был сделан косметический ремонт входной зоны, а за счет выделенных из областного бюджета дополнительных финансовых средств на главной театральной сцене появилось современное световое оборудование:

- После его установки мы практически мгновенно ощутили эффект, - призналась Инга Костанова, - зрители обратили внимание на перемены и посещаемость театра сразу увеличилась. Теперь нам необходимо сделать хороший звук, а еще хочется, чтобы у театра появился свой музей, - добавила руководитель театра.

Финальный разговор завершался в основном зале, где парламентарии обратили внимание на неровный пол главной сцены. Кстати, недавно «Сахалинский театр кукол» единственный из островных театров получил дополнительные финансовые средства, выделенные в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малых городов». Деньги хоть и не очень большие, но в театре им бесконечно рады.

- Задачи проекта как раз и состоит в поддержке таких театров, и мы обязательно будем этим заниматься, - отметил депутат, координатор проекта Александр Болотников.

По итогам встречи депутатская фракция «Единая Россия» Сахалинской областной Думы подготовит все необходимые документы для предоставления во втором полугодие 2018 года финансовой помощи региональному министерству культуры на приобретение звукового оборудование и напольного покрытия для государственного автономного учреждения культуры «Сахалинский театр кукол».